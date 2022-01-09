الامارات | خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ودعوات لمساندتها

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ودعوات لمساندتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الدكتورة نهاد أبو القمصان، على معلمة المنصورة "آية يوسف" العمل مصححة لغة عربية داخل المجلس، وذلك بعد فقدان المدرسة وظيفتها إثر انتشار فيديو لها وهي ترقص في أحد المراكب النيلية، وهو الفيديو الذي أدى أيضاً إلى طلاقها من زوجها.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية، قالت نهاد أبو القمصان في تصريحات تلفزيونية: "هناك لجان إلكترونية تشن هجوم وحملات ضد معلمة المنصورة، ورسالتي لأبناء معلمة المنصورة بأن يقوموا بمساندة والدتهم في المحنة التي مرت بها، وأقدر كمية الضغط الاجتماعي والنفسي الذي وضع فيه زوج معلمة المنصورة".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" أنها تتقدم بشكوى إلى النائب العام المصري على الهواء مباشرة بضرورة معرفة الشخص الذي قام بتصوير معلمة المنصورة آية يوسف دون عملها ونشر الفيديو على الإنترنت.

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