الامارات | القبض على شخص حاول سرقة "صرّاف آلي" في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص حاول سرقة "صرّاف آلي" في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لمحاولته سرقة جهاز صرّاف آلي بعد كسره زجاج الغرفة والعبث بكاميرا المراقبة. أضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App