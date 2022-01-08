خبيرة فلك لبنانية: «شيرين هترجع لـ حسام حبيب وهتعتزل الغناء» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال أزمة شيرين عبد الوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب، تهم قطاعًا كبيرًا من جمهورها، الذين يتابعون تفاصيل حياتها الشخصية بالتوازي مع آخر تطورات حياتها المهنية، وعلى رأسها أزمة الطلاق، واحتمالية العودة مُجددًا، خاصة مع تأكيدها على استمرارية حبها لزوجها السابق رغم الطلاق.

شيرين هترجع لـ حسام حبيب وهتعتزل الغناء.. لبنانية تصدم الجمهور

وصدمت سارة حسين، خبيرة الفلك اللبنانية خلال حديثها مع برنامج «مع تمام» مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، عبر قناة «الجديد»، بعدما تنبأت بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق، الفنان حسام حبيب خلال عام 2022.

سارة حسين قالت: «عام 2022 هيشهد عودة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، غير إنها هتتعرض لانتقادات هتخليها متخبطة بعض الشيء مع احتمالية تركها لمجال الفن الغناء والاعتزال والعمل بمجال آخر».

كما نصحت خبيرة الفلك والتاروت، الفنان اللبناني جورج وسوف، بضرورة ترك بصمة إنسانية له قبل اعتزاله في هذا العام: «لازم يترك بصمته كشيء وهدف شخصي».

توقعات عودة أدهم نابلسي

وتوقعت سارة حسين عودة الفنان أدهم نابلسي للفن والغناء، عقب مرور شهر مايو، رغم قرار اعتزاله الأخير: «لو متراجعش هيقع في مطب».

وأكدت خبيرة الفلك أن الفترة القادمة ستشهد سفر الفنانة اللبنانية مايا دياب كثيرا، مع احتمالية تعرضها لحادث على يد شخص قد تستفزه.

حظ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في 2022

بالتوازي مع توقعات عالمة الفلك والتاروت اللبنانية، كانت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، كشفت عن حظوظ الثنائي خلال عام 2022، من قبل عبر مقطع فيديو على قناتها الرسمية بـ«يوتيوب»، مؤكدة أن شيرين عبد الوهاب يتنظرها فترة مهنية جيدة، كما أنها ستواجه حيرة وتردد في اتخاذ القرارات المهنية والعاطفية في بداية وآخر العام، ولكنها ستستطيع تحقيق نجاحات مهنية مهمة في شهر أبريل خاصة.

وتابعت عبير فؤاد: «شيرين هتكون فاقدة اتزانها النفسي، والحيرة والتردد مسيطرين عليها، وممكن يكون بسبب اتخاذ قرار بالارتباط».

وعن توقعات حسام حبيب الفلكية، أكدت خبيرة الأبراج أنه برج الجوزاء، وسيكون لديه حيرة وتردد خاصة في اتخاذ القرارات المهنية والعاطفية: «عنده إصرار أنه يوصل لأهدافه ولكن بيخليه عنيد جدا وممكن يكون في الفتلة دي حالته النفسية مفيهاش اتزان».

انفصال شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين، أعلنت مؤخرًا انفصالها عن حسام حبيب، خلال تسجيل صوتي لها مع مجلة «الجرس اللبنانية»، ثم ظهرت في حلفة غنائية بعدما حلقت شعرها «زيرو»، في مشهد أثار الجدل، حيث اتهم البعض أن حسام حبيب هو السبب، ما دفعها للرد، قائلة: «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كده، حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني؟ ‏أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».