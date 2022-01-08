نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على مصور فيديو معلمة المنصورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون المصري يهتم بالجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي انعكس في القانون الصادر عام 2018 خاصة المادة 25 منه، وتصل العقوبة فيه غرامة لـ100 ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، وتحصل الدولة على تلك الغرامة، «الناس بتمارس الإرهاب دلوقتي على الإنترنت».

أبو القمصان: بناشد النائب العام بضبط الشخص اللي صور ونشر فيديو المعلمة

وأضافت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة «DMC»، أن الأشخاص الذين يلتقطون صورا أو فيديوهات دون علم صاحبها، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، «بناشد بالقبض على الشخص اللي قام صور ونشر فيديو المعلمة».

أبو القمصان: على المتضررين من الجرائم الإلكترونية الذهاب لتحرير محاضر

واستنكرت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تحقيق وزارة التربية والتعليم مع المعلمة، لافتةً إلى أنه على من يتضرر من الجرائم الإلكترونية أن يذهب إلى كلية الشرطة القديمة في ميدان العباسية لقاطني القاهرة الكبرى، وفي باقي المحافظات بمختلف المديريات، لتحرير محضر في مثل هؤلاء الأشخاص، «هيتعامل بمنتهي الرقي، وبيقابله ظابط محترم بياخد التليفون ويوديه للخبير الفني وبيدخله بأجهزة الوزارة وبيتعمل محضر وبياخد وقت ولكنه بياخد إجراءاته، وفي النهاية المجرم بياخد عقوبته».

وأكدت أن الحياد في موقف يقف فيه الضعيف خيانة كبرى ويجب مواجهتها، مفندة: «السن ظرف مشدد تعرضت له المادة 34 من القانون نفسه، وده بيخلي العقوبة مضاعفة وممكن تصل عقوبة السجن من 5 سنين لـ10 سنين، ولو حد عمل ده في مراته أو بنته فستكون العقوبات أكبر لأنه شخص مؤتمن على الضحية».