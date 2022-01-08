الثور سيقضي وقتا رائعا.. هل شهر يناير سيكون جيد بالنسبة لك عاطفيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل سيكون شهر يناير 2022 جيد بالنسبة لك من الناحية العاطفية، سؤال نريد جميعًا أن نعرفه، وهذا ما يوضحه موقع "timesofindia".

1. برج الحمل:

مواليد برج الحمل سيقضون شهر يناير في التخطيط لبعض الأشياء لجعل علاقتهم بشريكهم أقوى وأفضل.

2. برج الثور:

ستعيش وقتًا رائعًا مع شريك حياتك هذا الشهر وسيكون كل شيء في علاقتك مثاليًا تمامًا بالطريقة التي تريدها.

3. برج الجوزاء:

يجب على مواليد هذا البرج الحذر لأن هناك احتمال ظهور بعض المشكلات الشخصية، ويتسبب هذا في بعض التوترات العاطفية بين شركاء حياتهم.

4. برج السرطان:

في شهر يناير ستجرب كل شيء حتى تتمكن من السيطرة على علاقتك بشريكك.

5. برج الأسد:

في شهر يناير تظهر المشاكل التي واجهتها في الماضي مرة أخرى، بالإضافة إلى أن التعامل مع كل هذه المشكلات مرة أخرى من شأنه أن يؤثر سلبًا على صحتك.

6. برج العذراء:

حياتك العاطفية ستشهد بعض الإجراءات هذا الشهر وستشارك أنت وشريكك بنشاط في بناء علاقة جيدة.

7. برج الميزان:

ستتخذ بعض القرارات الجادة المتعلقة بحياتك العاطفية، بالإضافة إلى أن القرار الذي ستتخذه سيكون مفيدًا لك.

8. برج العقرب:

لا يوجد ما يدعو للخوف لأن العلاقة بشكل عام ستسير بشكل جيد.

9. برج القوس:

يجب أن تكون حذرا وتذكر دائمًا ألا تضع ثقتك في أي شخص بشكل أعمى.

10. برج الجدي:

في شهر يناير تجد أن شريكك يحاول إخفاء الأشياء عنك ويشارك جميع أخباره معك، وما عليك القيام به هو محاولة بناء علاقة يثق فيها شريكك تمامًا.

11. برج الدلو:

في هذا الشهر سترى أن الكثير من الأشخاص سيقدمون لك نصيحة للمساعدة في تقوية علاقتك بشريكك وبناء علاقة أفضل معه.

12. برج الحوت:

ستواجه الكثير من التوتر والصراعات في علاقتك مع شريكك هذا الشهر، مهما كان القرار الذي يتعين عليك اتخاذه، يجب التحلي بالهدوء والصبر.