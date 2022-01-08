تاتو وفستان بسمة يثيران الجدل.. ومتابعون عن إطلالتها: "جريئة أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أثارت الفنانة بسمة حالة من الجدل، إذ ظهرت بإطلالة جريئة بصيحة الظهر المكشوف، وذلك عقب مشاركتها أحدث جلسة تصوير خضعت لها حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام.

ظهرت بسمة بفستان أسود مكشوف الظهر، واستعرضت "تاتو" بالخط العربي مرسوم على منطقة الظهر.

وزينت الإطلالة بإضافة مجوهرات ذات طابع عربي من تصميم عزة فهمي، منها قرطين متدليان من أذنيها باللون الفضي، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا وخصلات على الوجه، واعتمدت مكياجًا قويًا.

وعلق أحد المتابعين على الصور، ساخرًا من جرئتها: " جريئة اوي".

وعادة ما تحرص الفنانات على الظهور بأفضل الإطلالات وأرقى الفساتين، وذلك في إطار اتباع الموضة وصيحاتها، وكان الغالب على استايلات الفساتين صيحة الظهر المكشوف، وكان من أبرز النجمات هيفاء وهبي، وأروى جودة، وصبا مبارك، ونسرين طافش.

وظهرت صيحة الظهر المكشوف بقوة هذا العام فى شهر الموضة العالمي، وكانت أبرزها تصميمات العالمى زهير مراد، وشوارع نيويورك للموضة والأزياء.