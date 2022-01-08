ليه بعض الرجال مبيطلعلهمش لحية؟.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتميز الرجل عادة بغزارة شعر اللحية كما أن خطوط الموضة تتجه دائما لإبرازها، ما دفع الكثير للبحث وراء ما هو السبب في عدم ظهور اللحية لدى البعض، واختلاف نمو الشعر، وهذا ما توضحه الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الجلدية لـ"الخليج 365".

نستعرض أهم الأسباب التي تمنع ظهور شعر اللحية و منها ما يلي:

- مرض الثعلبة

إصابة الشخص بمرض الثعلبة يؤدي لعدم ظهور الشعر في تلك المنطقة، ويتم معالجته بالعلاجات والأدوية الطبية والحقن من قبل طبيب الجلدية.

- خلل هرموني

وجود خلل هرموني خاصة في هرمون التيستسترون، قد يكون من ضمن أسباب عدم ظهور شعر اللحية أو ظهوره دون كثافة، وفي هذه الحالة يجري الفحوصات والتحاليل والمتابعة مع طبيب أمراض ذكورة.

- خلل بصيلات الشعر

حدوث خلل في المستقبلات وبصيلات الشعر في الجلد، وبالتالي لا يستطيع الهرمون تنشيطها لتنبت، فيعمل ذلك على ضعف وتأخير نمو الشعر بالوجه، وقد يرجع ذلك لأسباب وراثية.

- الإصابة بفقر الدم

الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد إحدى الأسباب لضعف إنبات الشعر عموما سواء اللحية أو شعر الرأس، وينتج عن ذلك ضعف في عمل الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي لا تصل لبصيلات الشعر، لذا يجب الاعتماد على نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات باستشارة الطبيب.

- حب الشباب

حب الشباب وظهوره بكثافة في البشرة، قد يضعف من نمو بصيلات الشعر، وعند علاجه والتخلص منه تنمو اللحية بكل سهولة.

- من الطرق الشائعة لإنبات الليحة هو حلقها بالموس، هذا اعتقاد خاطيء لأنها تضر بالبشرة كما أنها تقطع الشعر من السطح فقط ولا تصل للبصيلات وبالتالي لا تحفزها على الإنبات.

ولتحفيز نمو شعر اللحية يجب التأكد من عدم وجود سبب مرضي وإجراء الفحوصات اللازمة، وتناول نظام غذائي صحي وتنظيم مواعيد النوم؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي تنشيط البصيلات، استخدام وصفات طبيعية كزيت الخروع وغيرها وتدليك الذقن بها.