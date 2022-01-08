من هي صاحبة أجمل إطلالة اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن يوميا على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث صور واختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان.

وفي الصفحات التالية، نستعرض لكم أجمل إطلالة اليوم، وهي المطربة نانسي عجرم.

وأطلت المطربة نانسي عجرم بفستان باللون الأبيض مزود بالكشكشات عند منطقة الخصر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

واعتمدت مكياجا هادئا بدجات النيود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وعلق ناقد الموضة محمد الشريف على إطلالتها قائلا: تصميم ولون وقماشة الفستان جيد جدا ومناسب لها والتنسيق بشكل عام روعة.

وتابع، بالإضافة إلى أن المجوهرات موفقة، ولكن المكياج غير موفق خصوصا درجة الروج إذا كان أحمر كان هيبقي أفضل.