رئيس الرابطة الطبية الأوروبية ينصح بالتهوية وفتح النوافذ للوقاية من أوميكرون

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن منظمة الصحة العالمية، تجدد مطالباتها باستمرار بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن ضمنها التهوية الجيدة وعدم الجلوس مطولًا في الأماكن المغلقة مما يؤدي إلى انتقال العدوى.

أهمية التهوية وفتح النوافذ للوقاية من المتحور أوميكرون

وأوضح فؤاد عودة، أنه منذ أول يوم لبداية وباء كورونا، تقدم العديد من النصائح والإرشادات بضرورة التهوية في الأماكن المغلقة، مشيرًا إلى أن زيادة الإصابات تكون أكثر في هذه الأماكن خاصة في المواصلات والمدارس والمستشفيات على الترتيب.

وأضاف عودة خلال حديثه لـ «هُن»، أن الأماكن المغلقة قليلة التهوية يتفشي فيها الفيروسات خاصة في وقت الشتاء، لذلك يجب عدم المكوث في الأماكن المغلقة لمدة طويلة.

واختتم رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن أوميكرون يسبب أعراضًا خفيفة، ولكنه أقوى متحور في الانتشار، ومن أعراضه التهابات في الجهاز التنفسي الأعلى، لذلك لا يسبب أعراضًا خطيرة للأشخاص الذين بحاجة إلى الأكسجين وغرف الإنعاش.

نصائح الوقاية من متحور أوميكرون

- اتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

- عدم البقاء فترة طويلة في أماكن مغلقة.

- فتح النوافذ كل نصف ساعة أو ساعة لتغيير الهواء.

- الحصول على التطعيم.

أعراض أوميكرون

من أعراض أوميكرون التي يمكن أن تظهر على الشخص وتشير إلى الإصابة به:

- الإنفلونزا.

- السعال الجاف.

- الحمى.

- التعرق الليلي.

- آلام في الجسم.

- ضيق التنفس.

خطورة أوميكرون على الحوامل

على الحوامل اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور أوميكرون، لأن الإصابة بالفيروس قد تمثل لهم صعوبة في متابعة الحمل والولادة، حتى إذا كانت العدوى طفيفة، لذلك يجب تجنب الزيارات والأفراح والمناسبات والأماكن المزدحمة والمغلقة خاصة في الشهور الأخيرة.