طريقة عمل السمان المحشي بأكثر من وصفة مختلفة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل السمان المحشي بطريقة سهلة، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بأكثر من وصفة مختلفة كما يمكن حشيه بما ترغبي في تناوله.

في التقرير التالي طريقة عمل السمان المحشي بأكثر من وصفة مختلفة، تعرفي عليها وحضريها كوجبة أساسية في الغداء.

مقادير عمل السمان المحشي

سمان

كبد

قوانص

بصل

فلفل حار

زعتر

ليمون

طماطم

خل

كزبرة خضراء

كمون

شطة

قرفة

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

بهار مشكل

مكسرات

طريقة عمل السمان المحشي

يخلط البصل مع التوابل وقرفة وبابريكا وملح وفلفل وزيت في طاسة ساخنة.

يتبل السمان في الخل لمدة ساعة ثم يحشى بالكبد والقوانص والمكسرات وباقي الحشو يضاف إليه المكسرات ويرفع على النار.

يرفع السمان بعد الحشو في طاسة ساخنة بها زيت ويترك حتى يحمر من كل الجهات.

يرفع ويضاف إلى الخليط الآخر بالطماطم والبصل والتوابل مع القليل من الماء ثم يقدم على باقى الحشو بالهنا.

سمان محشي بالكبد والقوانص

سمان

أرز

كبد وقوانص

بصل

فلفل حار

زعتر

ليمون

خل

كزبرة خضراء

دقيق

كمون

شطة

قرفة

ملح أو فلفل

جوز الطيب

بهار مشكل

طريقة عمل سمان محشي بالكبد والقوانص

اسلقي القوانص في قليل من الماء والملح والبهارات.

ثم افرميها مع فص ثوم وبصلة صغيرة وتعفيرة بقسماط والبهارات وجوزة الطيب والقرفة والكمون والشطة والملح والفلفل.

نظفي السمان بالخل والليمون والدقيق.

احشي السمان بالخليط السابق تحضيره.

تبليها بالملح والفلفل واقليها في زيت غزير ساخن، ثم قدميها.

سمان محشي بصل

سمان

بصل

زعتر

ملح – فلفل

كزبرة خضراء

كرفس

مرقة

زبدة

طريقة تحضير سمان محشي بصل

افرمي باستخدام كبة كهربائية البصل والجزر والكرفس.

في طاسة على النار ضعي الزبدة مع خليط البصل مع مكعبين مرقة.

في حلة على النار ضعي الأرز مع زبدة وملح وفلفل وقلبيه قليلا ثم أضيفي إليه الصلصة والماء والمرقة اتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

انقعي السمان في الخل ثم احشيه بالحشو المعد سابقا ثم كتفيها وتبليها بالصلصة الطماطم وضعيها في صينية فرن وادهنيها بالزيت وادخليها فرن ساخن