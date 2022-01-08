فوائد شاي الماتشا: «بيحمي الكبد والقلب وبيخسس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يحرص العديد من الأشخاص على تناول المواد الطبيعية بأنواعها المختلفة حفاظًا على صحتهم العامة بمراحل حياتهم، وحرصًا منهم على تجنب الإصابة بالأمراض، وعدم اللجوء إلى العلاجات والأدوية بأنواعها، وبشكل خاص مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ زاد الحرص بالبحث عن طرق ومواد غذائية مختلفة تساهم في الحد من الإصابة بالمرض اللعين.

ووفق ما عرضه موقع healthline المعني بالصحة، أنه بالتزامن مع بحث شعوب ودول العالم عن طرق مختلفة للوقاية صحيًا من الإصابة بالأمراض المختلفة وتقوية جهاز المناعة، ارتفعت شعبية شاي «الماتشا» مؤخرًا، في العديد من المتاجر الصحية انتقالًا إلى المقاهي وذلك بسبب خصائصه الصحية المتنوعة.

ما هو شاي الماتشا؟

شاي الماتشا هو أحد أنواع الشاي الأخضر وتتم زراعته في اليابان، وينمو بشكل مختلف وله خصائص غذائية فريدة، وبمجرد حصاد أوراق الشاي، تتم إزالة السيقان والأوردة، ويتم طحن الأوراق إلى مسحوق ناعم يعرف باسم «ماتشا».

فوائد تناول شاي الماتشا

أثبتت العديد من الدراسات العلمية التي أجريت على شاي الماتشا، أنه ينتج كميات كبيرة من الكافيين ومضادات الأكسدة أكثر من الموجودة في الشاي الأخضر، مما يدل على أنه يمكن أن يساعد في حماية صحة الكبد، وتعزيز صحة القلب، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.

كما تساعد مضادات الأكسدة في الحماية من الخلايا السرطانية التي تسبب أمراضًا مزمنة، وعندما تضيف مسحوق الماتشا إلى الماء الساخن لصنع الشاي، فإن الشاي يحتوي على جميع العناصر الغذائية من الورقة بأكملها.

عقبت الدكتورة مريم حمدي، خبيرة التغذية، خلال حديثها لـ«هن»، موضحة أن شاي الماتشا الياباني له العديد من الخصائص الصحية المميزة عن الشاي الأخضر العادي نظرًا لزراعته في الظل.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن شاي الماتشا به تركيز كبير من الحمض الأميني «ليثانين»، ما يساعد على تحقيق التوازن الهرموني، وضبط مستوى ضغط الدم، والتخلص من الدهون الضارة في الجسم، ومقاومة الشيخوخة والزهايمر.