الامارات | لتقليل خطورة الإصابة بالسكري.. احرصوا على تناول هذا الغذاء

شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل خطورة الإصابة بالسكري.. احرصوا على تناول هذا الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مستمر إلى إتلاف الأوعية الدموية فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية طويلة المدى ويمكن أن يقصر حياتك عن غير قصد، ومع ذلك يمكن أن يساعد نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وخاصة مع تناول أحد الأغذية المشتقة من منتجات الألبان، وهو الزبادي وخاصة الزبادي قليل الدسم.

وقال باحثون في مجلة BMC Medicine إن استهلاك الزبادي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتعليقاً على البحث نقلت صحيفة "إكسبريس" عن منظمة السكري البريطانية القول إن منتجات الألبان مثل الزبادي تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، والذي يخبر الناس ما إذا كان الطعام يرفع نسبة الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة.

ومع ذلك، فمن الأفضل اختيار خيار الزبادي قليل الدسم أو الزبادي اليوناني قليل الدسم الذي تعتبره المؤسسة البريطانية خياراً جيداً.

ماذا عن منتجات الألبان الأخرى؟

ذكر البحث الذي ورد في مجلة BMC الطبية أن استهلاك منتجات الألبان الأخرى، إلى جانب الزبادي ، لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وقالت منظمة السكري في المملكة المتحدة: "سواء كنا مصابين بالسكري أم لا، نحتاج إلى بعض منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي كل يوم، أو بدائل غير الألبان مثل منتجات الصويا".

وتعتمد هذه التوصية على البروتينات والفيتامينات الموجودة في منتجات الألبان والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قوة العظام والأسنان، ومع ذلك ، يمكن أن تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من الدهون والدهون المشبعة لذلك يُقترح بدائل قليلة الدسم، لأن البالغون والأطفال الأكبر سناً الذين يستهلكون الكثير من الدهون قد يعانون زيادة في الوزن، والسمنة هي أحد عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري ولذلك يجب المتابعة مع طبيب أو خبير تغذية لتحديد النظام الغذائي المناسب والذي يختلف من شخص إلى آخر.

كيفية التحكم في مستويات السكر بالدم

إذا كنت مصاباً بداء السكري، فإن الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تؤثر على مدى شعورك ومقدار الطاقة لديك، ويُنصح الناس باختيار أطعمة مختلفة ومنها الفواكه والخضروات التي تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، أما الأطعمة النشوية التي يمكن لبعضها أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة، فعليك اختيار الأطعمة النشوية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل:

خبز الحبوب الكاملة

باستا القمح الكامل

الأرز البسمتي كامل القمح أو البني أو البري.

وعندما يتعلق الأمر بالزيوت والدهن ، اختر الدهون المشبعة الصحية مثل زيت الزيتون وزيت بذور اللفت، ومن الضروري أيضاً تقليل أي أطعمة غنية بالدهون والملح والسكر.

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