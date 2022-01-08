طريقة عمل المكرونة بأكثر من نوع: «هتحميكي من البرد القارس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة من أكثر الأكلات شهرة في العالم، يحبها الكبير قبل الصغير، فهي لذيذة مهما اختلفت طرق تحضيرها، تتميز بأنها سريعة وسهلة التحضير، وتقدم لك «هن» وصفات جديدة ومختلفة على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

مكرونة بالصلصة والفلفل المشوي

المقادير

كيس مكرونة نصف سلق

4 حبات فلفل أحمر مشوي

بصلتان أحمر جوليان

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب كريمة طهي

1/2 لتر عصير طماطم

كوب مرقة

ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسودزيت

طريقة التحضير

ضعي الفلفل المشوي والصلصة في الكبة ثم نضيف المرقة ويضرب جيداً في حلة على النار.

ضعي الزيت والبصل والبابريكا وأضيفي السكر والثوم المفروم وشوحي جيدا، ثم ضعي صلصة الطماطم ورشة الملح والفلفل الأسود، ثم صوص الفلفل والطماطم وقلبي حتى يأخذ غلوة، ثم أضيفي المكرونة واتركيها تغلي مع الصوص، ثم ضعي الكريمة وقلبيها جيدا.

مكرونة بالدجاج والصلصة

المقادير

نصف كيلو صدور دجاج مفرومة

كيس مكرونة سباجيتي نصف سلقه

2 كوب طماطم مفرومة مقشرة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 فلفل أحمر حار مفروم

2 كوب صلصة طماطم

كوب مرقة

ملعقة كبيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

زيت وزبدة

للوجه

كوبان جبنة موزريلا

طريقة التحضير

في حلة على النار شوحي الدجاج مع الثوم والفلفل الحار في الزيت وأضيفي له قطعة من الزبدة، ثم أضيفي الطماطم المفرومة وعليها كل التوابل واتركي الخليط ليغلي جيداً، ثم أضيفي صلصة الطماطم وخففيها بالمرقة، اتركي الصوص ليغلي ومن ثم تضاف المكرونة ليتم تسويتها معه، ثم أضيفي الجبنة على الوجه وغطى الحلة حتى تسيح.

مكرونة الحلة الواحدة بالسجق

المقادير

نصف كيلو سجق بلدي

كيس مكرونة صغيرة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 فلفل رومي مفروم

1 فلفل أحمر حار

بقدونس مفروم

صلصة طماطم

مرقة

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسود

طريقة التحضير

في حلة ساخنة ضعي الزيت ثم أضيفي السجق وشوحيه مع رشة ملح وفلفل أسود، بعد ذلك أضيفي الثوم والمكرونة والفلفل الحار والفلفل الرومي وضعي صوص الطماطم والمرقة وقلبيها جيدا، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب ورشة سكر واتركيها حتى تمام السوا، وتقدم ساخنة.

مكرونة محمرة بالكبدة

المقادير

350 جرام كبدة

كيس مكرونة

صلصة طماطم

مرقة

ثوم مفروم

ملعقة كبيرة سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

سمنة

طريقة التحضير

في حلة على النار ضعي السمنة والمكرونة لتاخذ لونًا ذهبيًا، ثم أضيفي الكبدة والثوم والملح والفلفل والبهارات، ثم ضيفي الصلصة والمرقة واتركيها للسوا، تقدم ساخنة.