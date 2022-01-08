استخدامات مذهلة للخل غير الطعام.. «التجميل والعلاج وتنظيف الحمامات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا غنى عن الخل في المنزل بسبب فوائده الكثيرة والمتنوعة، فهو من العناصر الأساسية خصوصا في المطبخ، فاستخداماته لا تعد ولكنها لا تتوقف على المطبخ فقط، فهو يستخدم في أغراض أخرى قد لا تخطر على بال كثيرين، لذلك تقدم لك «هن» وفق موقع myhealthreads بعض هذه الاستخدامات وكيفية تطبيقها.

استخدامات مذهلة للخل منها تنظيف نوافذ السيارة

عند غسل نوافذ السيارة، يمكنك وضع كمية مناسبة من الخل عليها واستخدام قطعة قماش لتنظيفها، وبعد ذلك يتم شطفها جيدا، وسوف يترك نوافذك نظيفة لامعة، حيث إن الطبيعة الحمضية للخل ستزيل كل الأوساخ والأتربة.

إزالة الجلد الميت من القدمين

إذا كنت مشغولة ولا يوجد وقت للذهاب إلى صالون التجميل للعناية بقدميك، يمكنك الحصول على نفس النتيجة ف المنزل بإضافة القليل من غسول الفم إلى الخل، ونقع قدميك في فيه لمدة 15 دقيقة، ثم بعد ذلك افركيه لإزالة خلايا الجلد الميتة.

استخدام الخل في تجديد المناشف

مع الوقت وكثرة الاستخدام تصبح المناشف أكثر صلابة وملمسها غير مريح على الجسم، إذا كنت ترغبي في إعادة مناشفك جديدة، فالحل بسيط: ضعي نصف كوب من الخل في الغسالة عند غسل المناشف، سوف تصبح المناشف جديدة وناعمة مرة أخرى.

استخدامات أخرى لخل الطعام

يكره عدد كبير من الناس شرب الخل بسبب رائحته ومذاقه الكريه، ومع ذلك هو رائع في تخفيف التهاب الحلق، فقط ضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الساخن، ويمكنك إضافة العسل حسب الرغبة، ويمكن أن يكون لديك رائحة فم كريهة بعد شربه مؤقتا ولكن لن يؤلمك حلقك.

وللحفاظ على الطعام لفترة أطول استخدمي الخل لغسل الفواكه والخضروات التي تشتريها، أضفي نصف كوب من الخل إلى حوض مليء بالماء، ثم اتركي الفواكه والخضروات فيه لمدة 10 دقائق، تأكدي من شطفها جيدا قبل وضعها في الثلاجة، هذه الطريقة ستؤدي إلى الاحتفاظ بهم لمدة أسبوع إضافي.

استخدامات الخل

ويستخدم الخل أيضا في تنظيف خزان المرحاض وعادة ينسي البعض تنظيفه بالرغم من أنه مثل أي شيء يتسخ ويحتاج إلى تنظيف باستمرار، فإضافة بعض الخل إلى الماء سيزيل جميع رواسب الماء والبقايا المعدنية من الأجزاء الداخلية للمرحاض ويتركه نظيفا لامعا، بالإضافة إلى أنه سيحافظ على عمل الأجزاء الداخلية في حالة جيدة، فمن وقت لآخر، ضيفي بعض الخل إلى الماء وسيبقي خزان المرحاض دائمًا في أفضل حال.