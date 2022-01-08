9 نصائح لحماية نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحدث مشكلة الجيوب الأنفية في الغالب بسبب الإصابة بعدوى فيروسية، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تسببها البكتيريا والفطريات.

ومن الأعراض الشائعة لعدوى الجيوب الأنفية سيلان الأنف والصداع واحتقان وألم في الوجه، ويمكن أن يؤدي تجاهل الأعراض لفترة طويلة إلى تفاقم الألم.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم نصائح لحماية نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية في الشتاء، وفق ما أورد موقع "hindustantimes".

1. يجب ارتداء قناع أثناء الخروج في الطقس البارد لتجنب التهابات الجيوب الأنفية في فصل الشتاء، لأن الغبار والملوثات والمواد المسببة للحساسية تؤدي إلى تفاقم مشكلة الجيوب الأنفية.

2. إذا امتد البرد والسعال لديك لأكثر من بضعة أيام أو أسابيع وكان مصحوبا بصداع مزعج واحتقان بالأنف، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب المتخصص، لأنه قد يكون التهابًا في الجيوب الأنفية وبصرف النظر عن البرد والسعال والحساسية يعتبر التعرض لهواء الشتاء أحد الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة لأنه يجفف الجيوب الأنفية ويسبب العدوى، بالإضافة إلى أن العفن والغبار يدخل الجيوب الأنفية ويؤدي إلى التورم.

3.يجب الابتعاد عن تناول الكحول للتقليل من خطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، نظرا لأنه يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية في الشتاء.

4.اغسل يديك جيداً قبل الأكل لتجنب دخول الجراثيم المسببة لنزلات البرد إلى الفم.

5. الحرص على تنظيف السجاد والحفاظ على نظافة الأثاث والحنفيات وأسطح العمل والستائر والوسائد والمراتب.

6. حاول تجنب تعريض نفسك لوبر الحيوانات الأليفة.

7. تناول كمية كافية من الماء لمنع جفاف الجيوب الأنفية.

8. تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

9. تجنب تناول الأطعمة المصنعة والدهنية التي تسبب مشاكل الجيوب الأنفية.