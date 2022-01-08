استشاري طب نفسي تقدم نصائح للأمهات.. كيف تتعاملين مع بكاء طفلك المستمر؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

«ابني بيعيط طول الوقت وعصبي ومش عارفة أعمل إيه؟» سؤال يتكرر على ألسنة الأمهات بسبب بكاء أطفالهن المستمر غير المبرر، الأمر الذي يجعلهن في حيرة لعدم التوصل إلى أسباب ذلك، وكيفية التعامل مع الصغار شديدي العصبية والبكاء.

كيف تتعامل الأم مع بكاء الطفل المستمر؟

أوضح الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري طب النفسي، أن العصبية الزائدة إحدى علامات القلق الناتجة عن الخوف والغضب، وتحتاج الأم معرفة هل توجد سمات أخرى تشير إلى قلق الطفل مثل قضم الأظافر ومشكلات النوم، والتبول اللا إرادي.

وأكد «أبو الوفا» خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، أن ظهور أكثر من علامة من تلك العلامات يمكن أن تشير إلى إصابة الطفل باضطرابات القلق، متابعا بأن إصابة الطفل باضطرابات القلق تحتاج من الآباء مناقشة أطفالهم أسباب القلق والخوف.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن الآباء يقع على عاتقهم مسؤولية طمأنة الطفل من هذا القلق حتى يتمكن من التعامل بشكل طبيعي وعلى الأهل عدم تعنيف الطفل حتى لا تزداد أزمته.

ونصح «أبو الوفا» الآباء بممارسة التدريب المنتظم مع الأبناء، في مواجهة خوفهم من تعرضهم للأشياء التي تثير مخاوفهم.

نصائح عند التعامل مع الطفل شديد البكاء

- الابتعاد عن الضغط عليه ومطالبته بأكثر من مقدرته، مثل إجباره على المذاكرة وهو متعب وغير ذلك.

- الابتعاد عن التوتر وتبادل الصراخ فيزداد بكاؤه.

- على الأم أن تكون حازمة، بمعنى أن تطلب الطلب من طفلها مرة واحدة فقط بحزم وإظهار ضيقها في حال عدم التنفيذ.