الامارات | مشاركة فرقة راقصة في مهرجان بالسعودية تثير الجدل.. والسلطات تأمر بالتحقيق .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة فرقة راقصة في مهرجان بالسعودية تثير الجدل.. والسلطات تأمر بالتحقيق .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر السلطات منطقة جازان، في السعودية، توجيهات بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.

وجاء ذلك بعد جدل واسع على مواقع التواصل السعودية بسبب ما تم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية تُظهر مشاركة إحدى الفرق الأجنبية الراقصة بإحدى فعاليات شتاء جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص؛ وأصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة، والتحقق من ملابساتها كافة، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية، ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

وقال حساب الإمارة على تويتر :”سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

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