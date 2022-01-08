لا تبدأ يومك بتناول هذه الأكلة.. تؤذي القولون وتسبب مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يفضل كثيرون تناول البيض المسلوق في وجبة الإفطار، ويعتبروه من الوجبات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها صباحاً، ولكن قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب والسكري التقليل منه.

وفي التقرير نعرض لكم أضرار الأفراط في تناوله صباحاً، كما ذكر موقعا "eatthis" و"foodndtv".

-يؤذي القولون العصبي

يسبب الإفراط في استهلاك البيض اضطرابًا في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وآلام في البطن، ويزيد من التهاب القولون العصبي.

-يزيد من مقاومة الأنسولين:

عندما تفرط في تناوله، يكون للدهون الموجودة فيه تأثير ضار على نسبة السكر في الدم، ويزيد من مقاومة الأنسولين، مما يعني أن السكر في دمك لا يستخدم للحصول على الطاقة بالطريقة التي من المفترض أن تكون.

نتيجة لذلك، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين وترتفع مستويات السكر في الدم، لذلك ينصح الأطباء، إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية أو داء السكري الابتعاد عنه.

-يرفع من مستويات الكوليسترول

تحتوي البيضة الواحدة على 186 ملليجرام من الكوليسترول، وهو أكثر من نصف الكمية الموصى بها منذ فترة طويلة والتي تبلغ حوالي 300 ملليجرام لذلك يجب أن تقلل منه.

-يسبب مشاكل في القلب والشرايين

غالبًا ما يتسبب الكوليسترول السيئ في مخاطر مرتبطة بأمراض القلب، وينصح، المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أن يحدوا من تناول صفار البيض بشكل عام، ويوصي الأطباء بوقف استهلاكه إذا كنت أصبت بالسكتة الدماغية أو وجع في عضلة القلب.