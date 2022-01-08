8 طرق لوقف العطس.. أبرزها قرص أنفك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كل ما يزعج أنفك تقريبًا يجعلك تعطس وعادةً ما يحدث بسبب جزيئات الغبار ووبر الحيوانات وما شابه.

والعطس وسيلة لجسمك لطرد الجراثيم غير المرغوب فيها، والتي تهيج الممرات الأنفية وتجعلك ترغب في العطس.

وفيما يلي بعض الحيل التي تساعدك على تأخير ووقف العطس، وفقا لموقعي "healthline" و" insider".

لا تنظر إلى الضوء:

يعاني حوالي ثلث الأشخاص من حالة تجعلهم يعطسون عندما ينظرون إلى الأضواء الساطعة حتى أثناء الخروج في يوم مشمس يتسبب ذلك في عطس بعض الأشخاص، وتُعرف هذه الحالة باسم العطس الضوئي، وغالبًا ما تتوارثها العائلات.

تناول وجبات صغيرة:

يسبب الإفراط في تناول الطعام وامتلاء المعدة إلى العطس، لذا من الأفضل تناول وجبات صغيرة الحجم.

قرص أنفك:

هذه طريقة أخرى لمحاولة منع العطس قبل حدوثه مباشرة، لذا عندما تشعر بالعطس، حاول قرص أنفك في فتحتي أنفك، مثلما قد تفعل إذا كانت هناك رائحة كريهة.

استخدم لسانك:

لوقف العطس يمكنك الضغط على لسانك بقوة على أسنانك الأمامية حتى تزول الرغبة في العطس.

استخدام رذاذ الأنف:

عندما تواجه مهيجات تجعلك تعطس، مثل الغبار أو العفن، فإن رذاذ الأنف يساعد في طرد الجزيئات التي قد تسبب لك العطس، وتساعد أيضا بخاخات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي على إزالة المهيجات وإيقاف نوبة العطس بسرعة.

استخدم المرطب:

إذا جفت الأغشية المخاطية في أنفك، فمن المرجح أن تتهيج ولكن يؤدي استخدام المرطب أثناء النوم خاصة إذا كنت تعيش في مناخ جاف أو بارد إلى الحفاظ على أنفك رطبة وصحية.

اشرب شاي البابونج:

يعتبر شاي البابونج مفيدًا للنوم، ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للهيستامين تساعد في منع العطس.

تخطي التوابل:

يمكن للأطعمة الحارة والساخنة أن تسبب العطس من تلقاء نفسها، حتى لو كنت تتناولها باعتدال بسبب حالة تسمى التهاب الأنف الذوقي، وتعتبر الأطعمة مثل الفلفل الأسود والكاري والبصل من المسببات الشائعة لالتهاب الأنف الذوقي.