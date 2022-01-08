5 وجبات مميزة في الإفطار.. منها الجبن القريش

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الإفطار من أهم الوجبات الغذائية على مدار اليوم، حيث تمد الجسم بالطاقة والنشاط صباحًا، يستعرض «هُن» وجبات مميزة في الإفطار سهل تحضيرها، كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة.

وجبات مميزة في الإفطار

طاجن فول بالسجق

طبق الفول بالسجق من الأطباق المميزة في وجبة الإفطار ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة.

جبن قريش بالصلصة

لا يتطلب إعداده سوى دقائق قليلة ومن الوجبات الغذائية المفيدة للجسم.

بيض اسكوتلاندي.

يستخدم فيه اللحم المفروم والبقسماط والملح والفلفل والبهارات لمنح الوصفة طعما مميزا.

سندوتش البصل بالجبنة.

من السندوتشات المميزة التي يمكن إعدادها في وجبة الإفطار.

سندوتش تونة بالخضروات والجبن.

من السندوتشات التي تصلح أن تكون وجبة إفطار مثالية.

فوائد وجبة الإفطار

التحكم في مستويات السكر في الدم.

تسهم وجبة الإفطار في استقرار مستويات السكر في الدم، وتساعد الأشخاص المصابين بارتفاع سكر الدم في تقليل خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين، الذي يزيد خطر الإصابة بالسكري.

مقاومة السمنة

تناول وجبة الإفطار بانتظام يساعد على مواجهة السمنة والقدرة في التحكم في الوزن، حيث تساعد على خفض الشهية والشعور بالامتلاء.

تحسين وظائف الدماغ

يساعد تناول وجبة الإفطار على زيادة مستوى الانتباه والتركيز والشعور بالسعادة، وفي حال عدم تناول وجبة الإفطار يزيد ذلك الشعور بالكسل والخمول وصعوبة التركيز وقلة الانتباه.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

عدم تناول وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب الاهتمام بجودة وجبة الإفطار ونوعية الأطعمة المختلفة.

وينصح التأكد من تضمين ما لا يقل عن 2 إلى 3 من عناصر الإفطار الصحي الأساسية لتحقيق أقصى استفادة من خيارات الطعام الصحية، مما يقلل الشعور بالجوع خلال النهار.