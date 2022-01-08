القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

لا يسير تغسيل الموتى والدفن، وحتى صلاة الجنازة، إلا بشروط وأحكام شرعية محددة، وضعها الله عز وجل، للسير عليها وتطبيقها، لتكريم الإنسان إلى مثواه الأخير.

ودومًا ما تثير أحكام دفن الموتى العديد من التساؤلات الجدلية حولها، وعلى رأسها إجازة دفن رجل مع مرأة، أو دفن أكثر من شخص في مكان واحد، أو دفن طفل بجانب امرأة.

حكم الدين في دفن طفل ذكر مع امرأة للتخفيف عنها

وسأل أحد الأشخاص، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن حكم الدين في دفن طفل ذكر مع امرأة للتخفيف عنها، قائلًا: «والدتي توفيت، وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةً لها، وفعلًا تم دفن الطفل معها، فما حكم الشرع في ذلك؟».

الإفتاء توضح حكم الدين في دفن طفل ذكر مع امرأة للتخفيف عنها

وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها على الأمر، إن من المنصوص عليه شرعًا أن الميت يُدْفَنُ في قبره الذي أُعِدَّ له ولا يُدْفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد على أن يُدفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويدفن الرجال مع الرجال إن تيسر، فإن ضاق المكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بين الرجال والنساء، ولا يجوز دفن الرجل مع المرأة ولو كانت محرمة عليه إلا إذا وجد مبرر شرعي؛ كضيق المقابر بالأموات ونحو ذلك.

وعن حكم دفن الطفل مع غيره سواء كان رجلًا أو امرأة؛ بحجة أنه لعل الله أن يخفف عن الميت بدفن الطفل معه، قالت «الإفتاء»: «هذا غير وارد؛ حيث إن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها، وهذا من حيث المبدأ».

وتابعت: «لا يجوز دفن الرجال مع النساء، فلكلٍّ قبره المستقل به إلا لضرورة داعية إلى ذلك، أما وقد دفن الطفل المسؤول عنه مع والدة السائل فإنه لن ينفعها ولن يضرها، ولا يجوز إخراجه بعد دفنه».