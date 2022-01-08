الامارات | هذه الأطعمة ضرورية للمصابين بأوميكرون

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة ضرورية للمصابين بأوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تسبب متحور أوميكرون من كورونا في ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم، يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن من أبرز أعراضه الإصابة ألم الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.

ولمساعدة المصاب في تناول بعض الأطعمة المفيدة وسهلة البلع، ينصح د. بوب روبرت مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، بالزبادي ، لأنه من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، بحسب ما نقل موقع Eat this,Not That.

كما أن تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، بحسب روبيرت، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعد المريض في الحفاظ على وزنه، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري،

وينصح المختصون بالإكثار من السوائل، خصوصا الحساء الذي يحتوي على البروتين والخضراوات، ما يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى، لاسيما أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم.

كما أن تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين (لحوم أو غبرها) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.

كذلك من الأطعمة المفيدة أيضاً، وفق تقرير ل "العربية.نت" الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف.

إلى ذلك ينصح الخبير المتخصص بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news