استشاري مناعة تحدد قائمة الطعام المناسبة لمريض «أوميكرون».. بينها الأرانب

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الرعب تنتاب شعوب العالم بين اليوم والآخر، بسبب ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا، ومتحوراته التي لم تنتهِ بعد، وعلى رأسها متحور أوميكرون، ما يدق ناقوس الخطر لذا يجب ارتداء الكمامات الطبية، واتباع الاجراءات الاحترازية المناسبة، فضلًا عن تلقي اللقاح اللازم لتجنب الإصابة بالعدوى.

ويعد النظام الغذائي واحدا من أهم العوامل الرئيسية، التي تحافظ على الصحة العامة، وتحمي جهاز المناعة من التقاط العدوى، بشرط تناوله بانتظام.

قائمة الأطعمة المناسبة لمريض أوميكرون

ويتساءل الكثيرون عن الأطعمة المناسبة لمريض متحور أوميكرون، وكيف تساعد بعض الأطعمة في حماية جهازه المناعي؟

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن هناك بعض الأطعمة التي من شأنها تحمي مصاب أوميكرون، وتحد من تدهورات الفيروس، مشيرة إلى ضرورة أن تكون تلك الأطعمة سهلة الهضم.

ونصحت استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«هُن»، بضرورة تناول السلطة الخضراء الطازجة، مع الشوربات المُغذة بالفيتامينات، ومن ضمنها شوربة الخضروات، شوربة البطاطس، شوربة الجزر، وشوربة القرع.

كما نصحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، بتناول الزبادي، والمكسرات بشكل كبير، لتعزيز الجهاز المناعي ضد المتحور.

وأشارت الطبيبة، إلى تناول اللحوم البيضاء، وعلى رأسها الأرانب والأسماك، كمصدر بروتين غني ومفيد.

وحذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، من تناول السكريات واللحوم الحمراء.

ما أعراض أوميكرون؟

كان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بالمصل واللقاح، أشار خلال حديثه، لـ«هُن»، إلى أعراض متحور أوميكرون، مؤكدًا أنه الأسرع انتشارا بين كل المتحورات التي ظهرت من قبل، وجاءت الأعراض على النحو التالي:

- الإنفلونزا.

- السعال الجاف.

- الحمى.

- التعرق الليلي.

- آلام في الجسم.

- ضيق التنفس.