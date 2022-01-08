أحمد حسن وزينب يكشفان نوع الجنين في حفل كبير: «شافهم أكثر من نصف مليون» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، يكشفون أدق تفاصيل حياتهم أمام متابعيهم؛ للبحث عن أعلى نسبة مشاهدات، ومن ثم جني الأرباح والأمور.

أحمد حسن وزينب يكشفون نوع الجنين في حفل كبير

وتحت عنوان «أكبر حفلة معرفة جنس مولود في العالم»، شارك أحمد حسن وزينب، متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حفل الكشف عن جنس المولود الثاني، المنتظر قدومه قريبًا.

وأظهر المقطع، تجهيزات عديدة بالحديقة، ووضع البلالاين بلوني الأزرق والروز، لتصطف أمامها زينب مرتدية فستان الحمل الفضفاض، بصحبة زوجها، وابنتهما آيلين، قبل أن يكشفا نوع الجنين القادم، الذي أكد اليوتيوبر أنه «ولد».

وحقق المقطع على موقع الفيديوهات «يوتيوب» أكثر من نصف مليون مشاهدة، من قبل متابعيهم، الذين شاهدوا الحفل.

أحمد حسن وزينب في أمريكا

كان الثنائي أحمد حسن وزينب سافرإلى الولايات المتحدة الأمريكية لحصولهما على منزل في لوس أنجلوس، مؤخرًا، حيث استعرضا تفاصيله في فيديو، وذكرا أنهما سينتظران في أمريكا حتى الولادة، وعليه لم يصدق أغلب المتابعين مزاعم المنع من السفر أو أنها السبب في بقائهما هناك.

وخلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية للزوجين على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، كشف أحمد حسن وزينب عن سبب منعهما من السفر والصعود على الطائرة في رحلة عودتهما إلى مصر، وهو أن زينب في الشهر الثامن من حملها الثاني، ما قد يعرض حياتها إلى خطر كبير خلال رحلة السفر على مدار ساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة.

وقالت «زينب» في مقطع الفيديو: «باين عليا إني في الشهور الأخيرة، عشان كده مش عايزين يركبوني الطيارة، وأحمد بيحاول يحل الموضوع معاهم».