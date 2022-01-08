أعراض إذا ظهرت يجب عليك التقليل من الكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

توجد مادة الكافيين في العديد من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميا، ولكن يتجاوز كثير من الأشخاص الحد اليومي.

غير إنه يجب عليك التقليل من الكافيين إذا بدأت في ملاحظة واحد أو أكثر من هذه الأعراض، التي نستعرضها لكم وفقا لموقع "healthdigest".

الكافيين مادة تحفز الدماغ والجهاز العصبي المركزي ليكون أكثر يقظة واستيقاظًا، وتوجد في المشروبات الشعبية مثل القهوة والشاي والصودا وكذلك في مشروبات الطاقة والشوكولاتة.

ويمكن أن تتراوح الأعراض الناتجة عن تناول الكثير من الكافيين من خفيفة إلى شديدة، وعادة إذا كنت قد استهلكت كمية أكبر من الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فقد تواجه ما يلي: الشعور بالضيق، أو القلق، أو الانفعال، وزيادة درجة حرارة الجسم، والتنفس السريع وزيادة معدل ضربات القلب.

وإذا تناولت جرعة زائدة من الكافيين، فقد تتعرض لأعراض أكثر حدة مثل ألم الصدر والهلوسة وصعوبة التنفس والقيء.

لذا فإن الكمية الموصى بها من تناول الكافيين يوميًا تصل إلى 400 مجم ويجب أن يكون المراهقون والحوامل والذين يعانون من ظروف صحية معينة أكثر حذراً وأن يستهلكوا كمية أقل من الكمية اليومية الموصى بها.