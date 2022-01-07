منع ملكة جمال بريطانيا من دخول أمريكا بسبب «محل الميلاد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سبب غريب كان وراء منع ملكة جمال بريطانيا لين كلايف من الدخول لـ أمريكا، وكانت بمثابة صدمة وفقا للموقع الأمريكي «standard»، إذ رفضت الولايات المتحدة دخولها للبلاد بسبب مكان مولدها.

رفض أمريكا دخول ملكة جمال بريطانيا للبلاد

ورفضت السلطات في الولايات المتحدة منح تأشيرة السفر لملكة جمال بريطانيا لتشارك في المسابقة العالمية بسبب ولادتها في «دمشق»، إذ كشفت «لين» البالغة من العمر 29 عاما، عن أن تأشيرة زيارتها لولاية «لاس فيجاس» قوبلت بالرفض لأنها مواليد دمشق، في حين أن عائلتها حصلت على تأشيرة الزيارة.

يذكر أن ملكة جمال بريطانيا «لين كلايف» كانت ستشارك في الحفل العالمي «Mrs World» في دورته الـ 35 في 15 يناير من الشهر الجاري، منافسة 75 متسابقة أخرى من ملكات الجمال.

تفاصيل رفض منح «لين» تأشيرة السفر

قالت «لين» إنها تمثل بريطانيا في المسابقة، ولم يخطر على بالها نهائيا منعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مكان ولادتها، بالإضافة إلى أن زوجها وابنها مُنحا التأشيرات دون أدنى اعتراض من الجهات المختصة.

بالرغم من ذلك «لين» ملكة جمال بريطانيا لا تزال متفائلة لحضور المسابقة في وقتها المقرر إقامته خلال هذا الشهر، وناشدت السفارة الأمريكية لمنحها تأشير السفر.

وقالت موقع تابع للحكومة الأمريكي، إن المواطنين المتقدمين من دول تستخدم الإرهاب، عليهم أولا أن يتم استجوابهم كدواعٍ أمنية، وسوريا واحدة من تلك الدول.

ملكة جمال الكون 2021

وفازت الهندية «هارناز ساندو» بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، متغلبة على منافستيها نادية فيرير» ولاليلا مسوان، وتوجت «هارناز» بالتاج من ملكة جمال الكون أنديا ميزا من المكسيك.

إقامة المسابقة في إسرائيل

وأثارت المسابقة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقامتها في إسرائيل، وشارك بها 87 متنافسة على اللقب، إلا أن بعض المتسابقات انسحبن من المسابقة، من بينهن ملكتا جمال إندونيسيا وماليزيا.