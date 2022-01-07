الامارات | تحطم جذع شجرة بلكمات من يديها.. قوة خارقة لفتاة روسية «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم جذع شجرة بلكمات من يديها.. قوة خارقة لفتاة روسية «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فيديو لفتاة روسية انتشارا عالميا، مقترنا بدهشة كبيرة من قدرات هذه الفتاة البدنية الخارقة، التي استطاعت من خلالها تحطيم جذع شجرة بضربات من يديها. ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية فيديو للفتاة وهي تقوم يتحطيم الشجرة خلال حصة تدريبة لها.

وقامت الفتاة إيفنيكا سعدفاكاس بضرب الشجرة باستخدام مهارات الملاكمة، حتى كسرتها.

وبحسب الصحيفة فإن إيفنيكا تتدرب منذ أن كانت في الثالثة من عمره

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