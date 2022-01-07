منها الكيوي.. 7 أطعمة تساعدك على النوم وتقلل الأرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يؤثر النوم على كل جانب من جوانب الصحة، لحسن الحظ، تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مركبات تساعد الشخص على النوم بشكل جيد.

وفي التقرير نعرض لكم أبرز الأطعمة التي تخلصك من الأرق، وذلك وفقا لما ورد في موقعي "healtline" و "medicalnewstoday".

-اللوز

مصدر للميلاتونين والمغنيسيوم المعزز للنوم، وهما خاصيتان تجعله طعامًا رائعًا لتناوله قبل النوم.

-الفراولة

تحتوي الفراولة على سعرات حرارية أقل، إذا كنت تتناول كوبًا من عصير الفراولة الطازج قبل الذهاب إلى الفراش، فسوف يساعدك ذلك على النوم بشكل أفضل ويقلل من الأرق، وإذا لم تستطع تناول العصير، يمكنك تناول حفنة من الفراولة بعد العشاء.

- شاي البابونج

شاي البابونج مصدر مهم لمضادات الأكسدة التي تعزز النعاس، وثبت أن شربه يحسن من نفسيتك ويعالج الأرق.

-الكيوي

الكيوي غني بالسيروتونين ومضادات الأكسدة، وكلاهما يحسن نوعية النوم عند تناوله قبل الذهاب إلى الفراش.

-السمك

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا رائعًا لفيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلاهما له خصائص تحسن نوعية نومك.

-عين الجمل

يعتبر عين الجمل مصدرًا رائعًا للميلاتونين والدهون الصحية، وهذا بفضله يعالج الأرق ويجعلك تنام بشكل جيد.

-الفستق

يحتوي الفستق على مركبات فينولية تمنع انهيار هرمون النوم الميلاتونين، وذلك عن طريق تناول 2-3 وحدات منه في اليوم أو في وقت لاحق في المساء، حيث يساعد في الحفاظ على مستويات الميلاتونين في الدم.