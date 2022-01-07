يقلل من الشعور بالحموضة.. ماذا يحدث عند تناول الموز الأخضر غير الناضج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الموز من أكثر الفواكه المحببة للكثير الناس، وغالباً لا يخلو أي بيت منه خاصة في فصل الشتاء، وبجانب مذاقه الرائع فهو له فوائد ساحرة في جسم الأنسان.

ولكن للموز الأخضر قيمة غذائية أعلى منه بكثير، وفي هذا التقرير نعرض لكم فوائده كما وردت في موقع "foodndtv".

-مليء بالألياف

الموز الأخضر مصدر ممتاز للألياف، وتلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وصحة الجهاز الهضمي، وأيضًا انخفاض مستويات الكوليسترول.

-مفيد لصحة القلب

غني أيضا بالبوتاسيوم، ويلعب دورًا أساسيًا في تقليل الخطر من الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

-فقدان الوزن

الموز الأخضر مليء بالألياف الغذائية، والتي تستغرق وقتًا أطول في الهضم، مما يؤدي بدورها إلى الشعور بالشبع والامتلاء، وبذلك يتم قمع رغباتك الشديدة ولا تفرط في تناول الأطعمة الأخرى التي تسبب السمنة.

-مصدر ممتاز للفيتامينات

يعتبر الموز الأخضر مصدر قوي للفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى البوتاسيوم، وخاصة فيتامين ج وب 6، كما أنه يسهل امتصاص المعادن والعناصر الغذائية الأساسية، وخاصة الكالسيوم.

-مفيد لمرضى السكر

يحتوي الموز الأخضر على نسبة منخفضة من السكر، ويتم هضمه وامتصاصه واستقلابه ببطء، وبالتالي ضمان عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تعتبر أيضًا من العناصر الموصى بها لمرضى السكر.

-يعالج الحموضة

يساعد محتوى الألياف الموجود فيه على تخفيف حدة متلازمة القولون العصبي والإمساك، والحموضة الشديدة.