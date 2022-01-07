وصلة رقص لـ حسن الرداد مع ريم مصطفى وغادة عادل.. ومتابعون: احترم حزن مراتك «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر الكثير على الانتقادات التي وُجهت له بسبب رقصته مع الفنانة غادة عادل، إلا وعاد الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، مجددًا بمقطع رقص جديد رفقة الفنانتين غادة عادل وريم مصطفى، وذلك في إطار كواليس عرض مسرحية «في نص الليل» بالسعودية.

وظهر حسن الرداد، رفقة الفنانتين، وهم يؤدون رقصة هيستيرية على أحدث أغنيات مطرب الراب ويجز «كيفي كدة»، داخل غرفة البروفات.

انتقادات شديدة لـ حسن الرداد: احترم حزن مراتك

وعلى الفور، عبر المتابعون عن غضبهم بسبب المقطع، موجهين الانتقادات واللوم للفنان حسن الرداد، لظهوره في العديد من مقاطع الرقص في الوقت الذي تختفي فيه زوجته عن الساحة الفنية بسبب حالة الحزن التي تعيشها منذ وفاة والديها، معلقين: «احترم حزن مراتك»، و«هي إيمي مش بتغير»، و«بلاش كدة عشان مراتك».

حسن الرداد يعلق على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت العديد من الأنباء حول انفصال الفنانة إيمي سمير غانم عن زوجها حسن الرداد، خاصة بعد ظهور الأخيرة بمفردها خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ووجود الأخير بالبلد نفسها لعرض مسرحيته الأخيرة، الأمر الذي جعل البعض يتهمه بالتخلي عن زوجته في محنتها.

ورد «الرداد» نافيًا الإشاعات بشكل غير مباشر، بعدما نشر عبر «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، باقة كبيرة من الورد على شكل قلب مدون عليها: «من إيمي سمير غانم»، في إشارة منه إلى استمرار علاقتهما.