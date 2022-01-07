القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطيرة التفاح الأمريكية واحدة من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم في كبرى محلات تقديم الوجبات السريعة، وفيما يلي خطوات عمل فطيرة التفاح الحلوة في البيت بخطوات سريعة، بحسب الشيف غادة التلي.

طريقة عمل فطيرة التفاح الأمريكية الشهيرة

المقادير:

كوب دقيق.

6 ملاعق كبيرة زبدة باردة.

ربع كوب ماء مثلج.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

الحشوة

2 كوب تفاح مقشر ومقطع قطع صغيرة.

ربع كوب خل تفاح.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة قرفة.

بشر ليمونة.

عصير ليمونة.

ذرة.

ملح.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

طريقة تحضير فطيرة التفاح الشهيرة

يخلط الدقيق مع السكر والملح و ينخلوا معا.

توضع كل المكونات في كبة الطعام و تضاف الزبدة.

يخفق الخليط حتى تخلط المكونات معا ويصبح لدينا خليط خشن.

يضاف الماء بالتدريج في أثناء العجن حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة.

تقسم العجينة الي ستة اقسام وتغلف بالنايلون وتوضع في الثلاجة لترتاح لمدة ساعة، لعمل فطيرة التفاح.

تحضير حشوة فطيرة التفاح

في تلك الأثناء حضري الحشوة بخلط التفاح مع خل التفاح والسكر وبشر الليمون وعصير الليمون والملح.

توضع الحشوة على نار متوسطة حتى تستوي.

يضاف الدقيق ويطهى لمدة 2 دقيقة وترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

في وعاء على النار نضع زيت القلي حتى يحمى.

خطوات تحضير فطيرة التفاح

في هذه الاثناء تحضير الفطيرة وذلك بفرد العجينة عل شكل مستطيل.

نحشو نصف المستطيل فقط وتبلل الأطراف قليلا.

نأخذ نصف العجينة الغير محشوة ويغطى بها الجهة المحشوة وتختم الاطراف بالشوكة ويضغط جيدا حتى لا تخرج الحشوة اثناء القلي.

نستمر بنفس الخطوات السابقة حتى ننتهي من باقي كمية العجين.

تقلى الفطيرة الواحدة تلو الأخرى حتى تكتسب اللون الذهبي وننتهي من الفطائر كلها ثم توضع على ورق نشاف وتقدم ساخنة.