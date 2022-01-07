لماذا تظهر علامات زرقاء وتنميل للفتيات في الشتاء؟.. أسباب مرضية غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون خلال أشهر فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه، لتنميل كبير في الأطراف وبعض أجزاء الجسم، نتيجة لخلل في الإحساس أو خذلان الإحساس بوجه عام، وهو الأمر الذي يزيد بشكل خاص لدى الفتيات، اللاتي يؤهلهن تكوينهم الفسيولوجي للشعور بالتنميل بنسبة أكبر من الرجال، فضلًا عن ظهور علامات زرقاء بأجسادهن.

لماذا تظهر علامات زرقاء وتنميل للفتيات في الشتاء؟

وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، بطب القصر العيني،، فإن الفتيات هن الأكثر إصابة بالتنميل في الأطراف، وظهور علامات زرقاء في أجزاء متفرقة من الجسم، والتي تسمى بـ«متلازمة رينو» قائلًا: «للأسف بيحصلهم انقباض في الأوعية الدموية مع شدة البرودة بيحصل ضعف في الأطراف، وبناء عليه بتنمل الأطراف وتظهر علامات زرقاء».

وتابع خلال حديثه لـ«هن»: «الموضوع عند البنات بنسبة أكبر، لأن له علاقة بالتكوين الفسيولوجي»، موضحًا أن التنميل يشير للعديد من الأمراض الصحية الأخرى.

أسباب تنميل الأطراف في الشتاء؟

تفسير تنميل الأطراف سؤال شائع بين عموم الناس، أجاب عليه الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، بطب القصر العيني، مؤكدًا أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث تنميل الأطراف لدى معظم الأشخاص في الشتاء، والتي تأتي على النحو التالي:

- المعاناة من مشكلات بالدورة الدموية.

- حدوث إصابة في العصب، كمثال ضغط العصب أو الانزلاق الغضروفي الضاغط على الأعصاب في القدمين أو اليد.

- المعاناة من الأورام، وعلى رأسها الأورام الليفية في الرحم التي تضغط على أعصاب القدم.

- التمدد الشرياني.

- ضغط الأعصاب خلف الكوع والقدم.

-التهاب في الأعصاب الطرفية أو التنميل مع مرضى السكر والجلطات والغدة الدرقية.

- أسباب نفسية ناتجة من الحزن والتوتر.

علاج التنميل في الشتاء؟

أما عن علاج التنميل في الشتاء، أكد استشاري المخ والأعصاب، بطب القصر العيني، لـ «هُن» أن الأمر متوقف على الأسباب: «كل سبب وله علاج خاص، مفيش علاج بشكل عام».