كورونا اليوم: تحذيرات من المتحورات المستقبلية.. وعلامتان غريبتان يسببها "أوميكرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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-تحذيرات.. المتحور الجديد خلف الباب

من المرجح أن تستمر متحورات فيروس كورونا الجديدة في الظهور حتى لو تلقى جميع سكان العالم اللقاح ضد الفيروس، وفق ما حذر بعض خبراء الصحة.

فقد أكد أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف أنه حتى مع تطعيم العالم بأسره سيظل خطر ظهور متحورات جديدة موجوداً، مشيراً إلى أن بعضها قد يكون أكثر ضراوة من أوميكرون.

وقال "من الممكن أن تكون المتحورات المستقبلية أكثر عدوى، أو أكثر اعتدالاً، لكن لا يمكننا معرفة ذلك على وجه اليقين"، بحسب موقع "سي إن بي سي".

-دراسة: خلط بعض لقاحات كورونا ينتج عنه 4 أضعاف الأجسام المضادة

وجدت دراسة تجريبية أجرتها مستشفيات AIG ومقرها حيدر أباد بالهند، حول مزج Covishield و Covaxinأنه ليس آمنًا فحسب، بل إنه أكثر فاعلية أيضًا، ووفقًا للبيان للمستشفيات، وجد أن المتطوعين الذين تم إعطاؤهم جرعات مختلطة لديهم أجسام مضادة معادلة أعلى بأربع مرات من تلك التي تناولت جرعتين من نفس اللقاح.

وقالت مستشفيات AIG أظهرت الدراسة بشكل قاطع أن خلط اللقاحات آمن تمامًا، حيث لم يصب أي من المشاركين بأي آثار ضارة، وأكد رئيس مستشفيات AIG أن الأجسام المضادة المعادلة للبروتين هي المكونات البروتينية للجهاز المناعي التي تقتل الفيروس وتقلل من العدوى بشكل عام، وهذا ما يجعل الدراسة الحالية مهمة.

وقامت مستشفيات AIG بمشاركة البيانات من الدراسة مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR)، ومن المقرر اعتبار البحث الذي أجرته مستشفيات AIG كدراسة مرجعية قبل الجرعات الوقائية، وفقا لتقرير موقع timesnownews.

-بالعين والرأس.. علامتان غريبتان يسببهم متحور أوميكرون

السعال الشديد وارتفاع الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق كلها أعراض تلاحق المصابين بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ظهوره، ولكن للمتغيرات والمتحورات تضيف أو تبدل الأعراض لدى المصابين عن المعروف، فمخؤخرًا الأشخاص الذين يعانون من "أوميكرون" أبلغوا عن أعراض جديدة وغير متوقعة.

ظهرت أعراض غير عادية بشكل خاص بين المرضى خلال الشهر الماضي، وهما العين الوردية المعروفة باسم التهاب الملتحمة وتساقط الشعر

وأوضح العلماء حدوث العين الوردية لأن متغير أوميكرون يؤثر على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، الموجود في العين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يمكن أن يحدث هذا في غضون يومين تقريبًا من الإصابة بـ متغير كورونا أوميكرون، ووفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، فإن تساقط الشعر هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة لـ كورونا.

فيما يصل المصاب إلى مرحلة تساقط الشعر بعد إصابة الشخص بالحمى، ولكن يحدث ذلك عادة في نهاية العدوى، ووفقًا للمعلومات يسبب متغير اوميكرون الإعياء الشديد اكثر من متحور دلتا.