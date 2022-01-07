عدد مرات غسل الوسائد شهريا.. والطريقة الصحيحة لتنظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

النوم مع وسادة نظيفة وصحية يمكن أن تجعل النوم أسهل بكثير، وتعتبر الوسائد أرض خصبة لخلايا الجلد الميتة والعرق والرطوبة وزيوت الجلد، لذا إذا تركت دون غسل تجذب عث الغبار وتسبب في الإصابة بالحساسية والحكة، بالإضافة إلى الطفح الجلدي.

فيما يلي، نذكر لكم عدد المرات التي يجب غسل الوسادة، وبعض الطرق التي يجب اتباعها لتنظيفها بطريقة صحيحة، وفق ما أوضح موقعا " bestlifeonline" و"goodhousekeeping".

كم مرة يجب أن تغسل الوسائد؟

يجب غسل الوسائد كل أسبوعين على الأقل، وذلك لأن أثناء النوم يتخلص جسمك من آلاف خلايا الجلد الميتة، وهي بدورها تجذب عث الغبار، وتنتج فضلات تحتوي على مسببات الحساسية، ويمكن أن يؤدي ترك الوسائد دون غسلها إلى زيادة خطر الإصابة بالربو والتهاب الأنف، حكة العين.

وإذا كنت تتعرق كثير أثناء الليل، أو لديك بشرة أكثر حساسية، يجب أن تغسل الوسائد أكثر من مرة كل ثلاثة أشهر أو أكثر، إذا شعرت بالحاجة.

بعض العلامات التي تشير إلى أنك يجب عليك استبدال الوسائد:

- وسادة مسطحة:

- إذا شعرت أن الوسادة أصبحت مسطحة للغاية، يجب عليك استبدالها على الفور، للحصول على جودة نوم أفضل.

- وجود بقع دائمة:

- إذا لاحظت أن وسادتك ملطخة بشكل دائم بلون أصفر ولم تختف بعد الغسيل، حان الوقت لشراء وسادة جديدة.

- روائح غير مستحبة:

- بينما تختفي بعض الروائح عند غسل وسادتك، قد يظل البعض الآخر، فالروائح الكريهة هي علامة تحذيرية على أنها ربما تكون قديمة جدًا.

طرق لغسل الوسائد:

- الوسائد الصناعية

- يمكن وضع الوسائد ذات الحشو الصناعي في الغسالة، عن طريق إدخالها بشكل عمودي لمنع تكتل الحشو، مع الحرص على عدم وضع أكثر من وسادتين في الغسالة في آن واحد.

- الوسائد المصنوعة من الريش

- يوصي بغسلها بعناية فائقة، والالتزام بما لا يزيد عن وسادتين، واستخدم كمية صغيرة من المنظفات، بالإضافة إلى استخدم الدورة الحساسة واشطفيهم بالمياه مرة ثانية بعد الدورة الأولى، ويمكنك استخدام خدعة كرات التنس في المجفف.

- الوسائد الفايبر:

- عن طريق وضع كرات التنس مع الوسائد للحفاظ على حشوها من التلف, وعند شطفها لا بد من تشغيل دورة الشطف مرتين للتأكد من خروج كل كمية الصابون، ثم وضعها بعد ذلك في الهواء الطلق لتجف.

وذكر موقع "health" بعض النصائح التي يجب اتباعها عند غسل الوسائد باليدين:

- إزالة غطاء الوسادة وملأ حوضًا أو وعاءً كبيرًا بما يكفي من الماء الدافئ لغمر الوسادة تمامًا.

- يوصي باستخدام منظف ملابس سائل للأشياء الحساسة أو منظف مصمم خصيصًا لنوع الحشو في الوسادة.

- مزج المنظف جيدا في الماء للتأكد من توزيعه بالتساو.

- يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الأمونيا في الماء لإزالة البقع.

- تجنب استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تتلف القماش.

- قم بتدليك الوسادة برفق للتخلص من جميع الاتساخات، ثم غسلها جيدًا بالماء.

- يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري، مثل اللافندر أو البرتقال، لمنحها رائحة رائعة.