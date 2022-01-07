أنفلونزا الطيور.. هكذا يمكنك تجنب الإصابة وأخطاء بالطهي لا تقعي فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من القلق انتابت العالم بعد ظهور العديد من بؤر الإصابة بأنفلونزا الطيور في آسيا وأوروبا، وما زاد الأمر قلقًا هو إعلان وكالة الأمن الصحي البريطانية تشخيص أنفلونزا الطيور لدى شخص واحد في جنوب غرب إنجلترا، وفقًا لموقع express.

وأعلنت إسرائيل حظر الصيد حتى نهاية الشهر الجاري ردا على تفش حاد لأنفلونزا الطيور بهدف تقييد المخالطة بين البشر والطيور، كما اكتشفت فرنسا بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة بغرب البلاد، وحذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، من أن إنفلونزا الطيور المنتشرة حاليا في آسيا وأوروبا أكثر قدرة على الانتشار بين البشر بسبب كثرة سلالاتها.

-هل هناك داعي للقلق؟

انتقلت العدوى إلى الشخص المصاب نتيجة الاتصال الوثيق والمنتظم مع عدد كبير من الطيور المصابة، والتي احتفظ بها في منزله وحوله لفترة طويلة من الزمن، وهو ما تم استنتاجه بعد فحص جميع الطيور المصابة وتعقب جميع المخالطين للفرد، بما في ذلك أولئك الذين زاروا المبنى.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، لا يوجد دليل على انتشار العدوى إلى أي شخص آخر والفرد في حالة جيدة حاليًا ويعزل عن نفسه، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن يصاب المزيد من الأشخاص بإنفلونزا الطيور، لذلك لا داعي للقلق.

-طريقة انتشار أنفلونزا الطيور

وتنتشر أنفلونزا الطيور عن طريق الاتصال الوثيق بطائر مصاب (ميت أو حي)، ويمكن أن يشمل ذلك لمس الطيور المصابة، ولمس الفضلات أو الفراش المصابة، أو قتل الدواجن المصابة أو تحضيرها للطهي.

لا يمكنك الإصابة بأنفلونزا الطيور من خلال تناول دواجن أو بيض مطبوخ بالكامل، حتى في المناطق التي ينتشر فيها إنفلونزا الطيور.

أفادت البروفيسور إيزابيل أوليفر، كبير المسؤولين العلميين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه في حين أن خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور على عامة الناس منخفض للغاية، فإننا نعلم أن بعض السلالات لديها القدرة على الانتشار إلى البشر ولهذا السبب لدينا قوة قوية الأنظمة الموجودة لاكتشاف هذه مبكرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت أنه لا يوجد حاليًا دليل على أن هذه السلالة المكتشفة في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر من شخص لآخر، لكنها نوهت إلى أن الفيروسات تتطور طوال الوقت.

-كيفية تجنب الإصابة والوقاية من أنفلونزا الطيور

يظل من المهم ألا يلمس الناس الطيور المريضة أو النافقة، فإذا اتخذت الاحتياطات اللازمة، خاصة إذا كنت تسافر إلى أسواق خارجية تُباع فيها الطيور الحية، فمن غير المرجح أن تصاب بإنفلونزا الطيور.

-أعراض الإصابة بـ أنفلونزا الطيور

يمكن أن تظهر الأعراض الرئيسية لأنفلونزا الطيور بسرعة كبيرة وتشمل:

-ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الشعور بالحر أو الرعشة

-آلام العضلات

-صداع الرأس

-سعال أو ضيق في التنفس

وقد تشمل الأعراض المبكرة الأخرى:

-إسهال

-المرض

-آلام في المعدة

-ألم صدر

-نزيف من الأنف واللثة

-التهاب الملتحمة

-علاج أنفلونزا الطيور

لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يقي من إنفلونزا الطيور، ولكن هناك علاجات للإنسان المصاب بإنفلونزا الطيور، حيث يتم تقديم العلاج المضاد للفيروسات للأشخاص بعد التعرض للطيور المصابة لمنع الفيروس من التكاثر في أجسامهم إذا التقطوه.

-أخطاء بالطهي لا تقعي فيها

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، هناك أخطاء يقع فيها كثيرون عند طهي الدجاج وتخزينه في الثلاجة أو الفريزر:

أخطاء ترتكبينها عند الحفظ:

-حفظها في الدرج العلوي من الثلاجة

تقول ماندي ساشر، خبيرة التغذية، لموقع mamamia الأسترالي، يجب عدم الاحتفاظ بالفراخ في الدرج العلوي بالثلاجة، وذلك لتقليل انتقال الملوثات من السوائل التي تتساقط من الأطعمة الأخرى. والرفوف المنخفضة هي أفضل مكان لحفظها.

-خلط الدجاج بالأطعمة الأخرى في الثلاجة

تقع ربة المنزل عادة في خطأ خلط الطيور النيئة مع غيرها من الاطعمة مثل الخضروات، وهذا خطير لأن في حال إصابتها فسوف تنتقل إلى باقي الأطعمة.

أخطاء ترتكبينها عند التحضير:

-غسل الطيور

عند تجهيز الدجاج للطهي، يجب عدم غسلها إطلاقًا، لأنه عند القيام بذلك "تنتشر جزيئات البكتيريا بسهولة في أرجاء المطبخ وعلى الأسطح المحيطة، وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام منشفة ورقية ووضع الفراخ جافة، وكبديل أكثر أمانًا، تجنبي الغسيل تمامًا وابدئي الطهو على الفور.

-عدم تخصيص لوح تقطيع للدجاج

عندما تحضرين صدور دجاج نيئة على لوح تقطيع، ثم يستخدم اللوح نفسه والسكين نفسه لتحضير السلطة، فيمكن حينئذ أن تنتقل البكتيريا والفيروسات من الدجاج إلى السلطة، والتي تسبب الإجهاض التلقائي للإنسان.

ويمكنك غسل ألواح التقطيع بعد تحضير الطعام بواسطة ماء ساخن ومنظف أوانٍ، ويمكنك استخدام الخل الأبيض.

-طهي قطع كبيرة

تقطيع الدجاج لقطع صغيرة أفضل حتى تنضج بشكل كامل وبشكل أسرع، ويمكنك اتباع هذا الأمر إن كنت تهوين حفلات الشواء وطهي كمية كبيرة من الدجاج بشكل أسرع.

-عدم تقطيع الدجاج شرائح

من الأمور المفضلة تقطيع الدجاج إلى شرائح رقيقة، حتى تزيد المساحة المعرضة للنار، مما يساعد على نضجه بشكل أسرع.