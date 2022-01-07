مشاهير على الموضة.. نجمات ظهرت بفساتين بصيحة الكت أوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

على مدار العام الماضي، تألق عدد كبير من نجمات الفن بإطلالات مميزة وأنيقة، واتبعوا فيها أبرز صيحات الموضة، سواء ذلك في المهرجانات أو السهرات والمناسبات الخاصة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز نجمات الفن بفساتين بصيحة الكت أوت.

-هيفاء وهبي

تألقت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي في أحدى جلسات التصوير الخاصة بها، مرتدية فستان قصير باللون البيج للامع، مزود بكرانيش من عند الكتف، وبصيحة الكت أوت من عند البطن، ونسقت معه بوت طويل باللون الجملي.

واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة ناعمة مرتدية فستان طويل باللون النبيتي كت، بقصة الهاف ستومك، ومزود بأكمام شفافة، ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

-مايا دياب

تألقت المغنية اللبنانية مايا دياب بفستان باللون الأسود، بفتحة حرف الv من عند الصدر، وبه فتحة ساق جريئة، بصيحة الكت أوت من عند البطن.

واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-منة شلبي

وظهرت الفنانة منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة ساحرة وطبيعية، إذ ارتدت فستان طويل باللون الأبيض بصيحة الكروب، وكت أوت عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة، وجاء الفستان بقصة بسيطة.

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وكوليه.

تارا عماد

فيما أطلت الفنانة تارا عماد على السجادة الحمراء بجامبسوت باللون الأسود، مصنوع من قماش القطيفة، بفتحة حرف الv من عند الصدر والبطن، ونسقت معه مكياج قوي، ومعه تصفيفة شعر مرفوع لأعلى بضفيرة طويلة إلى أسفل الظهر، وارتدت سلسة طويلة إلى بداية منطقة البطن.

-سارة عبد الرحمن

ارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن في سادس أيام الجونة، فستانا باللون الأخضر اللامع بأكمام طويلة، وقصير من الأمام ومزود بذيل طويل من الخلف وقطعات عند منطقة البطن، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، وانتعلت حذاءً شفافًا مفتوحًا.

-ثراء جبيل

طلت الفنانة ثراء جبيل بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان الجونة، بفستان أزرق اللون، بصيحة الكت أوت قصير يظهر "بطنها" بشكل كامل، لتثير جدلا كبيرا وتعتبر واحدة من أكثر الإطلالات اللافتة للنظر خلال تلك الدورة.

-عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري على السجادة الحمراء مرتدية فستان باللون الأسود، بصيحة الكب، ومكشوف من عند منطقة البطن، ومعه جيبه منفوشة مصنوعة من قماش الدانيتل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وسلسلة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس اللون.

-مريم الخشت

وتألقت الفنانة مريم الخشت بفستان مزيج من اللونين الأخضر والبيج، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة البطن ووجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

-سلمي أبو ضيف

وأطلت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا باللون الفوشيا، بقصة مكشوفة على منطقة البطن، وبصيحة الكب، واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر، كما اختارت مكياجًا ناعمًا باللون الروز.

-مايان السيد

وارتدت الفنانة مايان السيد في فعاليات اليوم الرابع من المهرجان، فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، وبه فتحة عند البطن (كت أوت)، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

-جورجينا طواف

وخطفت جورجينا الأنظار على السجادة الحمراء بفستان من طبقتين تل شفاف من أعلى وأسفله طبقة من الستان بلون الجسم، والجزء العلوي من الفستان جاء مكشوفا ليشبه بدلة الرقص، واختارت تسريحة الشعر المرفوع، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا.

-هبة السيسي

ظهرت ملكة جمال مصر هبة السيسي بفستان أحمر بقصة الكم الواحد، والهاف ستومك، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان.