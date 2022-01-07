4 أعشاب تساهم في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

جهاز المناعة يدافع عنا بشكل طبيعي ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، لكننا نصبح عرضة للإصابة بالعدوى إذا كان لدينا جهاز مناعي ضعيف، وللحفاظ على ذلك، نحتاج إلى تناول أطعمة صحية والبقاء رطبًا وممارسة النشاط البدني المنتظم والحصول على قسط كافٍ من النوم.

فيما يلي بعض الأعشاب التي تساعد على زيادة المناعة والحفاظ على صحة الجسم وزيادة مقاومة الجسم لمحاربة الالتهابات، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

جودوتشي:

يُعرف أيضًا باسم جيلوي، وهو أحد أعشاب الأكثر قيمة وتساعد هذه العشبة على زيادة المناعة، ومكافحة الالتهابات، وتدعم طول العمر، وتحسن الذاكرة. وتقلل من أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والسعال المزمن.

أشواغاندا:

توجد في الهند والشرق الأوسط وبعض أجزاء من أفريقيا، وهذه العشبة لها أهمية تاريخية في الطب التقليدي، وتُعرف أيضًا باسم الجينسنغ الهندي واستخدمت منذ آلاف السنين كعشب مجدد للحيوية وتخفيف الألم والالتهابات، بالإضافة إلى إنها تساعد في إدارة التوتر وتخفيف الأرق.

تولسي:

تناول التولسي يساعد في تقوية المناعة، بالإضافة إلى أن الخصائص المضادة للميكروبات في التولاسي تجعلها خيارًا استثنائيًا للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وتساعد هذه العشبة في الحماية من الالتهابات وهي مفيدة في حالات مثل القلق والتوتر والإرهاق وتهدئة احتقان الصدر وقمع السعال، وبفضل احتوائها على مضادات الأكسدة فإنها تساعد على التخلص من السموم.

أمالاكي:

Amalaki المعروفة أيضًا باسم عنب الثعلب الهندي لها فوائد عديدة وتوفر هذه العشبة الراحة من مختلف المشاكل الصحية، وتدعم الأداء الصحي للأعضاء الحيوية بما في ذلك الكبد والقلب والدماغ والرئتين.

وتحتوي على العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والأحماض الأمينية والبكتين، وغنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أن هذه العشبة لها خصائص علاجية مثل الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات وخصائص حماية الكبد ومضادات الأكسدة وتساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم.