تصدرت التريند.. شاهد أبرز إطلالات رانيا يوسف التي أثارت الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

اعتادت الفنانة رانيا يوسف إثارة الجدل وخطف الأنظار، خلال إطلالتها التي تشارك بها جمهورها، بارتداء فساتين مثيرة وجريئة.

تصدرت رانيا يوسف "التريند"، ولكن هذه المرة بسبب ذكر اسمها في أغنية "التالتة ممكن" لـ مغنى الراب أحمد ناصر الشهير بـ "الجوكر".

وعبّرت الفنانة رانيا يوسف، عن عدم اهتمامها بالجدل الذي أثير بشأنها بعد أغنية طرحها مغني الراب أحمد ناصر الشهير بـ"الجوكر" التي وجّه فيها رسائل لزملائه، وذكر فيها اسم الفنانة الشهيرة، قائلة خلال تصريحات صحفية: "أنا بصور ومش فاضية لأي حاجة من الحاجات دي، ولا أعرف اي حاجة عن الموضوع ده، واللي عمل كدة عايز يتشهر".

وبهذه المناسبة، نسترجع معك أجرأ إطلالات رانيا يوسف، التي خطفت الأنظار وأثارت الجدل بها.

-جامبسوت قصير:

ارتدت جامبسوت قصير باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

فستان البطانة:

وأثارت أيضا حالة من الجدل عقب ظهورها بإحدى فعاليات الدورة الـ 40 من المهرجان، بفستان تم وصفه بأنه أجرأ فستان في المهرجان والذي عرف إعلاميًا بـ"فستان البطانة".

ارتدت رانيا فستانا باللون الأسود، من قماش الدانيل الشفاف، مزيناً بالتطريز، وكان بدون بطانة، يشبه الكاش مايوه، ونسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- فستان أخضر داكن:

وتألقت بفستان بقصة جريئة باللون للأخضر الداكن، بدون أكمام، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، واختارت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وحرصت على اعتماد مكياج ناعم, وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- فستان سيمون:

وفي إطلالة أخرى، ارتدت رانيا فستانا لامعا باللون السيمون، بقصة الكم الواحد ومكشوفا عند منطقة الصدر، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ووضعت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها.

- فستان أبيض:

وأطلت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأبيض، مزودًا بأكمام، شفافًا من أعلى، يتميز بوجود فتحة ساق كبيرة، كما اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

- فستان بيبي بلو:

وظهرت أيضا بفستان قصير فوق الركبة باللون البيبي بلو، وتميز بأنه بقصة الكب ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان، وحذاء فوشيا.

- فستان باللونين الأبيض والأسود:

وارتدت فستانا قصيرا كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.