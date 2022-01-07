تحذير عاجل.. الإفراط في تناول تلك الأطعمة يسبب السرطان منها المخللات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم وتمد جسم الإنسان بالطاقة التي يحتاج إليها لاستكمال يومه بنشاط، وبحسب تقرير نشر على موقع «سبوتينك»، حذر من بعض الأطعمة التي يمكن يسبب الإكثار في تناولها الإصابة بالسرطان منها:

الأطعمة المقلية

مثل الفطائر المقلية، تصنف أنها من المواد المسرطنة.

المخللات

استهلاكها المتكرر يسبب الإصابة بالأورام.

منتجات معالجة اللحوم

تشمل منتجات اللحوم لحم الخنزير والنقانق ولحم الخنزير واللحوم المتشنجة والمدخنة واللحوم المعلبة.

طبيبة تغذية تحذر من تناول بعض الأطعمة

وأكدت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، صحة تحذيرات تقرير موقع «سبوتنك»، بشأن الأطعمة التي ذكرها والتي يمكن أن تسبب السرطان عند تناولها على المدى الطويل سواء كانت في الإفطار أو أي وجبة أخرى.

وأشارت «مروة» خلال حديثها لـ «هُن»، إلى أن تلك الأطعمة توقف كفاءة الجهاز المناعي، وتسبب السمنة المفرطة ولا يمكن الشخص من القيام بالنشاط البدني وكذلك المخللات والسكريات والمعجنات، متابعة: «من الأطعمة الأخرى التي تسبب الإصابة بالأمراض نتيجة الإكثار منها الأكلات المشوية، والمحمصات وخاصة الأطعمة المحمصة في الميكرويف مثل (التوست)، والأغذية المحفوظة والمعلبة».

ونصحت خبيرة التغذية بأكلات صحية يمكن تناولها في الإفطار وهي كالتالي..

أكلات صحية في وجبة الإفطار

- البقوليات المجهزة في المنزل مثل الفول والحمص والفاصوليا البيضاء، البليلة.

- البيض المسلوق.

- الخضروات والفواكه.

- الأجبان ومنتجات الألبان.

- عسل النحل (ملعقة صغيرة عند الاستيقاظ).

ونصحت «مروة» بتدميس الفول في المنزل والابتعاد عن شرائه من عربات الفول، وتناول الطعام الساخن في وجبة الإفطار، وذلك لأن درجة حرارة الهواء المنخفضة تكون العضلات والأعصاب والأوعية الدموية في حالة «برد»، لذلك فإن تناول الأطعمة الباردة يؤثر سلبًا على الدورة الدموية.