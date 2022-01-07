«نقطة» عريس ليبي تثير الجدل.. أهداه أصدقاؤه «عقد نقود» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تختلف عادات الزفاف من دولة لأخرى، فلكُل عاداته وتقاليده في مراسم الزواج، فهناك من يستمر حفل زفافه لأيام، وهو بالفعل ما يحدث في ليبيا، إذ تستمر مراسم الزواج هناك 4 أيام متواصلة، بدءًا من يوم الثلاثاء حتى الجمعة.

نقطة عريس ليبي تثير الجدل

وأثار مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته دقائق معدودة، لعريس ليبي، خلال حفل الزفاف الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ ظهر أثناء مباركات الأصدقاء والأحباب له مرتديا عقد من النقود، بدلا من عقد الفل والياسمين، كما هو متعارف عليه في بعض الدول، كنوع جديد من الإهداءات التي أدهشت الكثيرين.

انتقادات وإشادات

طريقة الإهداء الجديدة التي ابتكرها أصدقاء وأقارب العريس الليبي خلال مراسم الزفاف، لقيت تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا ما بين مؤيدين لتلك الفكرة ومعارضين، خاصة أن ليبيا تعاني من اضطربات اقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما اعتبر البعض ما حدث بأنه حرية شخصية وليس من حق أحد إبداء رآيه به، فكان من بين التعليقات:«ليش هذا البذخ، العريس مزين بالأموال بدلا من الورد والياسمين، ناس بتفهم هيعمله إيه الورد الفلوس بتنفع في الزمن ده، ليه ميحصلش كدة في الطبيعي، خليلهم الورد وسيبولنا الفلوس، فكرة لطيفة ولكن بها نوع من البذخ».

«النقطة الليبية» على الطريقة المصرية

وقبل أشهر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو مصور لرجل أعمال مصري في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أهدى عريسا بعنقود من الأموال قيمته نصف مليون جنيه، فئة 100 جنيه، وبطول 70 مترا.