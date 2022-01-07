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الامارات | هبوط أرضي مفاجئ بالطائف يتسبب في سقوط سيارتين

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي مفاجئ بالطائف يتسبب في سقوط سيارتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد طريق المثناه بمدينة ‎الطائف ، اليوم الجمعة، هبوط أرضي مفاجئ بالقرب من مخطط ‎الوسام تسبب في سقوط سيارتين وتضرر مركبة ثالثة.

وحسب مقاطع فيديو وصور، فأن المركباتين ظلتا معلقتين في تلك الحفرة لبعض الوقت حتى تم رفعهما.

وقالت مصادر لصحيفة المرصد، إن الحادثة جاءت أثناء تنفيذ خط ناقل لمياه الصرف الصحي، وتسبب في الهبوط، فيما لم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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