الامارات | هبوط أرضي مفاجئ بالطائف يتسبب في سقوط سيارتين

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي مفاجئ بالطائف يتسبب في سقوط سيارتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد طريق المثناه بمدينة ‎الطائف السعودية، اليوم الجمعة، هبوط أرضي مفاجئ بالقرب من مخطط ‎الوسام تسبب في سقوط سيارتين وتضرر مركبة ثالثة.

وحسب مقاطع فيديو وصور، فأن المركباتين ظلتا معلقتين في تلك الحفرة لبعض الوقت حتى تم رفعهما.

وقالت مصادر لصحيفة المرصد، إن الحادثة جاءت أثناء تنفيذ خط ناقل لمياه الصرف الصحي، وتسبب في الهبوط، فيما لم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات.



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