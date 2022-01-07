محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حليب البقر جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي ومعروف بفوائده الصحية التي لا حصر لها، لكن ما علاقته بإنقاص الوزن؟

يوصي خبراء التغذية بتناول حليب البقر للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

الكثير من الأشخاص يمتنعون عن تناول حليب البقر الدسم للحفاظ على لياقتهم ورشاقتهم، وهناك اعتقاد خاطئ بأن تناوله يوميًا يزيد من وزن الجسم، ولكن هل هذا صحيح.

هل يجب ترك تناول حليب البقر؟

الحليب هو المشروب الأكثر استهلاكًا، لأنه شكل من أشكال التغذية اليومية، ومع ذلك ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص إلى استبدال حليب البقر ببدائل نباتية أخرى للبقاء في صحة جيدة، ويرجع سبب تخطي معظم الأشخاص حليب البقر ومنتجات الألبان هو وجود الدهون المشبعة به، ولكن هل من الجيد التخلص من الحليب فقط بسبب الدهون.

كيف يمكن أن يساعد حليب البقر في إنقاص الوزن؟

-يساعد تضمين حليب البقر في نظامك الغذائي اليومي في إنقاص الوزن عن طريق تسريع معدل الأيض.

-نظرًا لقيمته الغذائية الهائلة ومحتواه الصحي من الدهون، فهو يرتبط بفقدان الوزن.

- يساهم تناوله في الشعور بالشبع الشديد ومنع آلام الجوع المفاجئة.

-يساعد في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي يمنع زيادة الوزن.