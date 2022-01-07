منها الرمان.. أطعمة مفيدة يجب تناولها لصحة الحمض النووي وإصلاح الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الطعام الذي تتناوله لا يرضي ذوقك فحسب، بل يغذي جسمك أيضًا ويساعده على العمل بكفاءة، وهناك أنواع تعلمل على إصلاح الحمض النووي التالف، وتزيد من كفاءة الأعضاء، وتحسن مزاجك وتقلل من التوتر.

ويمكن للطعام الذي نتناوله أن يمنعنا من الإصابة بالأمراض المزمنة والوراثية عن طريق إصلاح الأعضاء الداخلية والحفاظ على صحة الحمض النووي.

فيما يلي 5 أطعمة مفيدة يجب تناولها لصحة الحمض النووي وإصلاح الأعضاء، وفقا لموقع timesofindia.

الكركم

تتمتع هذه التوابل الصفراء بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك بفضل المركبات الموجودة به، يحتوي على مركب نشط يسمى الكركمين له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهو فعال في علاج الأمراض المتعلقة بالجلد والقلب والمفاصل والأعضاء الأخرى.

يمكن أن يؤدي تضمين الكركم في النظام الغذائي أيضًا إلى الوقاية من السرطان ومرض الزهايمر والسرطان والاكتئاب والتهاب المفاصل.

الرمان

من أصح الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للبقاء بصحة جيدة ولياقة، الفاكهة الحمراء غنية بفيتامين C والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والفولات والبوتاسيوم، وفيتامين ك، بصرف النظر عن هذا، فإن الخصائص المضادة للشيخوخة والموجودة بالرمان يمكن أن تساعد في تحسين حالة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة.

الشاي الأخضر

ليس مجرد مشروب منعش ومرطب، غني بالبوليفينول (مركبات طبيعية) التي يمكن أن تساعدك في محاربة العديد من الأمراض مثل الالتهاب والسرطان.

يمكن أن يساعد أيضًا على زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في حرق الدهون، وفي تقليل تكوين الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف الجذري.

زيت جوز الهند

تساعد الخصائص المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة لزيت جوز الهند على تحسين حالة الجلد وصحة الفم وحماية الجسم من الأمراض المزمنة وتساعدك على التخلص من الكيلوجرامات، يعتبر زيت جوز الهند مصدرًا رائعًا للطاقة ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

المشروم "الفطر"

الفطر من الخضروات الرائعة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتعيش حياة صحية، الخضار منخفضة السعرات الحرارية، غنية بالبروتينات الألياف وفيتامين د والحديد والسيلينيوم ومضادات الأكسدة.

يمكن أن يساعد تضمين الفطر في النظام الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة، مثل مرض الزهايمر وأمراض القلب والسرطان والسكري.