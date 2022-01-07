الامارات | أم بريطانية تعثر على كيس مخدرات في علبة إفطار اطفالها !

شكرا لقرائتكم خبر عن أم بريطانية تعثر على كيس مخدرات في علبة إفطار اطفالها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت أم كانت تسكب الكورن فلكس لأطفالها على الفطور كمية من المخدرات داخل العلبة، فأخذتها إلى الشرطة على الفور.

وبحسب موقع صحيفة (ذا صن)، اكتشفت ميسم ناصر، البالغة من العمر 25 سنة، الكيس البلاستيكي المليء بالكريستال الأبيض داخل علبة رقائق جولدن مورن من شركة نستله. وقامت بالتحري على الإنترنت ووجدت أن المحتويات قد تكون ميثامفيتامين، والمعروف بكريستال ميث، وهو نوع من المخدرات عالي الإدمان.

وبحسب موقع (نيوز) الذي نقل الخبر، فقد أخذت المرأة، وهي أم لأربعة أطفال، الكيس إلى الشرطة، الذين بدورهم أكدوا أن الأحجار هي مخدرات كما توقعت.

وقالت السيدة ناصر من شرق لندن «تخيلوا لو انفتح الكيس، كان من الممكن أن تكون النتائج قاتلة». وأضافت أن أطفالها البالغين من العمر 3 سنوات، وسنتين، وتوأم عمرهما سنة، أكلوا من العلبة لعدة أيام قبل أن يظهر الكيس. وأجريت لهم فحوصات في المشفى وتبين أنهم لم يتأثروا بالمخدر

وصرحت شركة نستله بأن تحقيقًا وجد بأن كيس المخدرات تم وضعه بعد مغادرة المنتج نيجيريا، حيث تم تصنيعه. وتقدر كمية المخدرات في الكيس بحوالي 450 جرامًا، أي ما يعادل 90.000 جنيه استرليني.

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