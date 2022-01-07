الامارات | لهذا السبب .. ملكة بريطانيا ترفض ركوب طائرات الهيلوكبتر !

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب .. ملكة بريطانيا ترفض ركوب طائرات الهيلوكبتر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيش الملكة إليزابيث قلقاً شديداً على حفيدها الأمير ويليام لأنه دائماً ما يستخدم طائرة هليكوبتر "المروحية" للتنقل مع عائلته. وكشف مصدر مقرب من الملكة إليزابيث لوسائل الإعلام البريطانية، أن السبب السري وراء خوفها هو أنها لا يمكنها أن تنسى حادثة المروحية التي أودت بحياة الطيار الخاص بها وثلاثة آخرين. ونقلت مجلة ديلي ميل البريطانية عن المصدر قوله: "هي قلقة للغاية على ويليام وعائلته بعد أن سافر لقضاء عطلة نهاية العام في نورفولك مع زوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة

يشار إلى أنه في ديسمبر عام 1967، قُتل قائد طائرة الملكة، العميد الجوي جون بلونت، عندما كان يحلق في زوبعة ويستلاند، وقُتل ثلاثة أعضاء آخرين في الرحلة. وأظهر التحقيق حينها أن عطلاً في علبة التروس تسبب بالحادث، ولحسن حظ الملكة لم يكن أحد من أفراد العائلة المالكة على متن الطائرة، ولكن الأمير فيليب كان يقود نفس الطائرة قبل الحادثة؛ فخافت الملكة كثيراً ورفضت من بعدها التفكير في السفر الجوي بطائرة هليكوبتر أبداً. وبالفعل لم تستخدم الملكة طائرة هليكوبتر بعدها إلا فى وقت الاضطرار؛ فخلال اليوبيل الفضي لها عام 1977 كانت مصممة على زيارة جميع أنحاء مملكتها، وأخبرها وزراؤها بأنها إذا أرادت زيارة أيرلندا الشمالية؛ فإن الطريق الآمن الوحيد هو استخدام مروحية.. فاضطرت أن تركب الهليكوبتر رغم القلق والخوف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news