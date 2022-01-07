للعرائس.. أطعمة تساعد على نزول الدورة الشهرية بشكل سريع قبل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تحاول الفتيات ضبط موعد نزول الدورة الشهرية قبل موعد زفافها، وذلك لأنها تمر بفترة سيئة، وشعور مزعج بالثقل في البطن والانتفاخ.

وفي التقرير نعرض لكم أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعدك على نزولها بشكل سريع وذلك كما ورد في موقع "healthline".

-البروكلي

يعد خيارًا مناسبًا لتعويض الجسم بالألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم والحديد أكثر ما تفقده النساء أثناء هذه الفترة.

كما يساعد على الحد من انتفاخ البطن وتنظيم عملية الهضم، إلى جانب استرخاء العضلات في حالة تعرضك لتشنجات، ونزول الدورة الشهرية سريعاً.

-الموز

يعتبر الموز أفضل وجبة خفيفة يمكنك تناولها قبل فترة الطمث، نظرًا لأنه غني بالبوتاسيوم والماغنسيوم والألياف التي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والهرمونات في الجسم، وتعزيز تدفق الدم.

-الشوكولاتة الداكنة

إذا شعرت برغبة في تناول الشوكولاتة، فعليك اختيار النوع الداكن، نظرًا لاحتوائه على معادن مثل الحديد والماغنسيوم ومضادات الأكسدة، التي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء وانتظام موعد الطمث.

-السلمون

يحتوي السلمون على أوميجا 3 كما يعتبر مصدر غني بالبروتين، ويساعد في تخفيف آلام الطمث.

-الزنجبيل

يقلل من الالتهابات والآلام، وهو من أكثر المشروبات التي تساعد في نزول الدورة الشهرية سريعاً، ولتخفيف من مذاقه الحاد، يمكنك إضافته إلى الشاي.

-البرتقال والليمون

تناول المزيد من الفواكه يساعد في الحد من رغبتك بتناول السكريات، بجانب الحصول على مزيد من الألياف والمياه المرطبة لجسمك، كما تخفف الحمضيات من الشعور بالغثيان.

-القرفة

تساعد في تحسين صحة الجهاز التناسلي عبر قدرتها على تنظيم الهرمونات في الجسم، وتساعد على تنظيمها وعلى نزول الدورة الشهرية المحتبسة سريعاً.