4 طرق لعمل المشروم في المنزل «بانية ومقلي ومحشي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات طوال الوقت عن كل ما هو جديد في الطعام، لتجذب أسرتها لتناول الأطعمة الصحية في المنزل والبعد عن الأطعمة في الشارع، ويعتبر المشروم من أكثرالأنواع المفضلة لدى الكثيرين ويدخل في الكثير من الأطعمة، بأكثر من طريقة.

ويُقدم هُن طريقة عمل المشروم في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير مشروم مقلي

مشروم كبير وصحيح

2 بيض

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة بارميزان

نصف كوب دقيق

كوب بقسماط

زيت للقلي

فص ثوم صحيح

ملعقة كبيرة أوريجانو

للتقديم

ساور كريم

طريقة تحضير مشروم مقلي

-يقطع المشروم إلى شرائح.

- يغلف المشروم بالدقيق ثم يغلف باللبن والبيض ثم يغلف بالبقسماط والبارميزان.

- في طاسة على النار يضاف الثوم والأوريجانو إلى الزيت ويقلى المشروم المغلف حتى يطهى ويقدم مع الساور كريم.

مقادير مشروم محشي سبانخ

مشروم كبير

صدور دجاج

عيدان المشروم

سبانخ

ثوم

بصل

بيض

لبن

دقيق

بقسماط

جبنة موتزريلا

جوزة الطيب

خل

ليمون

زبدة

ملح

فلفل

زيت

طريقة تحضير مشروم محشي سبانخ

- في طاسة على النار ضعي قليل من الزبدة والثوم المفروم وضيفي إليها السبانخ المقطعة وعيدان المشروم.

- افرميها في خلاط كهربائي وضيفي صدور الدجاج المفرومة والجبنة الموتزريلا والملح والفلفل.

- احشي المشروم بالخليط.

- ادهني المشروم بعد حشوه بالماء والخل والملح والليمون.

- ضعيه في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط اقليه في زيت غزير ساخن وقدميه.

مقادير سلطة مشروم

5 قطع مشروم

بقدونس

زيت خل

2 فص ثوم

طريقة تحضير سلطة مشروم

- قطعي المشروم شرائح وشوحيه في قليل من الزيت.

- ضعي الثوم المفروم فوق المشروم وشوحيه.

- ثم ضعي قليل من الخل وقطع البقدونس مع التقليب.

- تقدم فور الانتهاء من إعدادها.

مقادير مشروم بانية

مشروم

دقيق

بيض

بقسماط

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير مشروم بانية

-تبلي البيض المخفوق بالملح والفلفل الأسود.

- انزعي ساق المشروم وقلبيه فى الدقيق ثم خليط البيض ثم البقسماط.

- إقليه في زيت متوسط السخونة وقدميه.

مقادير مشروم بصوص الكاري

مشروم علب كامل

بصل قاورمة صغير الحجم جدا

ثوم صحيح

طماطم شيري

بابريكا

كمون

حبهان مطحون

زنجبيل مطحون

بهارات المسالا

فلفل أبيض

بهار أسود

جوزة الطيب

بذور الكزبرة

الكاري

كزبرة خضراء

زيت السمسم

سمسم

ملح وفلفل

طريقة تحضير مشروم بصوص الكاري

- شوحي البصل في الزيت ثم ضيفي عليه الكزبرة الحب.

-ضيفي المشروم والثوم وقلبيهم جيدا ثم ضيفي السمسم وزيت السمسم.

-ضيفي كل التوابل وقلبيهم جيدا وقليل من الماء واتركيها لتنضج وتبليها بالملح وقدميها ساخنة.

- وزينيها بالكزبرة الخضراء.