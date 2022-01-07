الامارات | إطلاق اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق باحثون في مجال البيئة اسم الممثل ليوناردو دي كابريو على شجرة استوائية اكتشفت مؤخرا في غابة إيبو بالكاميرون، وبدوره تعهد الممثل الهوليودي والناشط البيئي الشهير بالعمل على حماية هذه الغابة المطيرة.

ويُعرف دي كابريو باهتمامه بقضايا المناخ والبيئة. ودفاعه عنها.

وأعطى باحثو كيو (غرب لندن) وشركاؤهم من كل أنحاء العالم أسماء في العام 2021 لأكثر من 200 نوع من النباتات والفطريات.

واكتُشفت هذه الشجرة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وجذعها مزين بزهور كبيرة صفراء وخضراء في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا (جنوب) عاصمة الكاميرون الاقتصادية.

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