الامارات | غيبوبة استمرت 5 أيام تصيب شابة بريطانية رفضت تلقي لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن غيبوبة استمرت 5 أيام تصيب شابة بريطانية رفضت تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد كثيرون أن مرض “كوفيد -19” الذي يسببه فيروس كورونا، يوقع إصابات شديدة يبن كبار السن فقط، لكن متوسط عمر المرضى المصابين بأعراض المرض الخطيرة يبلغ 50 عاما.

وأوردت صحيفة “الصن” البريطانية، الخميس، قصة تبرز خطورة عدم تلقي اللقاح هي قصة الشابة البريطانية “فيون بارنيت” التي اعتقدت أنها في مأمن من عواقب فيروس كورونا لأنها شابة، لكن الأمر انتهى بها في غيبوبة استمرت 5 أيام، بعد إصابتها بالفيروس.

ولم يقف الأمر عند هذا الحدث، حسب "سكاي نيوز" فقد تساقط شعر فيون، وأصبحت بحاجة إلى تعلم المشي على قدميها من جديد.

وبعد الإصابة وفوات الأوان، أصبحت “فيون” تحث البريطانيين على تلقي اللقاح، مؤكدة أن المرض ليس خطراً على كبار السن فحسب.

وتعد حالة “فيون” نادرة على صعيد الأعراض التي يتسبب بها الفيروس.

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