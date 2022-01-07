مكونات وجبة الإفطار المثالية.. "تحبها" الخلايا السرطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

التغذية أحد عوامل تطور السرطان. لذلك يجب الانتباه إلى جميع الوجبات على مدار اليوم، بدءًا من وجبة الإفطار.

في التقرير الأطعمة التي تؤدي إلى انقسام الخلايا السرطانية، ومكونات وجبة فطور مثالية، وفق ما نقل "سبوتنيك".

طبق من دقيق الشوفان

يسمى دقيق الشوفان "عصيدة طول العمر". لمضاعفة الفوائد الصحية، يمكنك خلط الشوفان مع الدخن. هذه العصيدة لها رائحة لطيفة وطعم لذيذ. يساعد على تقليل مستوى السكر والدهون في الدم، وله أيضًا تأثير مفيد على الغشاء المخاطي في المعدة.

بيضة واحدة

البيض من الأطعمة المغذية. أظهرت دراسات مختلفة أجراها خبراء التغذية والأطباء في الصين ودول أخرى أن تناول بيضة واحدة يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

كأس حليب

وفقًا لإرشادات النظام الغذائي الصيني، يوصى باستهلاك الحليب ومنتجات الألبان يوميًا. يساعد تناول كوب من الحليب على الإفطار على تعويض الكالسيوم والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. وبالنسبة للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، يعتبر شرب كوب واحد من الحليب في الصباح وسيلة رائعة للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام.

خضروات أو فاكهة

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 569 جرامًا من الخضار والفواكه يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 10٪ للوفاة المبكرة من أولئك الذين تناولوا أقل من 249 جرامًا في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، مقابل كل 200 جرام من زيادة استهلاك الخضار والفواكه، ينخفض ​​خطر الموت المبكر بنسبة 6٪ أخرى.

يمكن أن يساعد تناول خضار أو فاكهة واحدة على الإفطار في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقليل التوتر وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

حفنة من المكسرات

يأكل معظم الناس القليل من الطعام في وجبة الإفطار، مما يعني أنهم لا يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية. ستساعد إضافة الأطعمة عالية الطاقة إلى نظامك الغذائي في حل هذه المشكلة.

الأطعمة مثل المكسرات ستؤدي إلى تحسين جودة وجبة الإفطار وتوزيع السعرات الحرارية بشكل صحيح في الوجبات الثلاث في اليوم.

وفقًا لدراسة أمريكية، فإن الاستهلاك اليومي من اللوز والجوز وأنواع أخرى من المكسرات يبلغ 28 جرامًا، أي حفنة واحدة.

ما الذي يجب الانتباه إليه أيضًا؟

يوصى بتناول الطعام الساخن على الفطور

في الصباح، تكون درجة حرارة الهواء منخفضة جدًا وتكون العضلات والأعصاب والأوعية الدموية للإنسان في حالة "برد". لذلك ، فإن تناول الأطعمة الباردة يمكن أن يؤثر سلبًا على الدورة الدموية.

أفضل وقت لتناول الإفطار هو من الساعة السابعة حتى الثامنة صباحًا.

وفقًا للأبحاث الطبية، فإن أفضل وقت لتناول الإفطار هو من الساعة السابعة إلى الثامنة صباحًا، حيث يكون لدى الناس خلال هذه الفترة أعلى شهية. حاول تخصيص 15-20 دقيقة لتناول الإفطار ومراقبة الوضع الصحيح للعمل والراحة.

لا تأكل أثناء التنقل

غالبًا ما يتناول العاملون في المكتب الإفطار في طريقهم إلى العمل. لكن في الواقع، مثل هذا الإفطار يشكل خطراً على الصحة، حيث يدخل الغبار والكائنات الحية الدقيقة الضارة والغازات الموجودة في الهواء إلى الجسم مع الطعام.

يجب أن يكون الوقت بين الإفطار والغداء من أربع إلى خمس ساعات. إذا اضطررت إلى تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر جدًا ، فقم بزيادة حجم وجبة الإفطار وفقًا لذلك أو حدد موعد الغداء مبكرًا.